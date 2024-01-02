Как персонализировать свой гардероб, чтобы каждый день выглядеть стильно

Подход к стилю меняется: все больше людей придерживаются минималистического подхода, предпочитая качество количества и заботясь об экологичности. Поэтому особую популярность приобрел капсульный гардероб – небольшой выбор предметов, которые можно носить как взаимозаменяемые.

Стилистка Кензи Уэлч в TikTok рассказала о главной ошибке, которую многие склонны делать, создавая собственный капсульный гардероб. Если это исправить, то каждый день вы будете иметь индивидуальные и интересные образы.

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Ваш капсульный гардероб должен быть индивидуальным

Уэлч объяснила, что универсального подхода не существует: "Ваш капсульный гардероб не должен выглядеть так, как у всех остальных".

В конце концов капсульный гардероб эффективен только тогда, когда в нем есть вещи, которые вы постоянно любите носить. Поэтому не совершайте ошибки, забыв, чтобы он отражал вашу личность, предпочтения и образ жизни.

Эстетика своего стиля

По словам Уэлч, существует восемь основных эстетических стилей:

Бохо: в стиле хиппи, с большим количеством струящихся тканей, бахромой, многослойными украшениями и цветочными или природными узорами.

Классический: вневременное и элегантное, с простыми силуэтами, приталенными деталями и высококачественными натуральными тканями.

вневременное и элегантное, с простыми силуэтами, приталенными деталями и высококачественными натуральными тканями. Повседневная: непринужденная и легкая – вы можете носить кроссовки или джинсовые куртки, например, с юбками и платьями.

непринужденная и легкая – вы можете носить кроссовки или джинсовые куртки, например, с юбками и платьями. Edgy: нетрадиционный и насыщенный черным, с акцентом на крепких материалах – подумайте о массивных ботинках на подошве и потертом дениме.

нетрадиционный и насыщенный черным, с акцентом на крепких материалах – подумайте о массивных ботинках на подошве и потертом дениме. Glam: блестящий и привлекающий внимание, с акцентом на блестящих и роскошных тканях, таких как атлас и блестки, и ярких металлических оттенков, таких как серебро и шампанье.

Минимум: чистые линии и нейтральная монохроматическая палитра – сдержанные предметы с небольшим количеством узоров или декоративных деталей.

чистые линии и нейтральная монохроматическая палитра – сдержанные предметы с небольшим количеством узоров или декоративных деталей. Преппи: шик в стиле Лиги плюща с большим количеством трикотажа, пастельных цветов, морских полосок, ячеек/шотландок или косичек – те вещи, которые вы носили в загородном клубе или на поле для гольфа.

шик в стиле Лиги плюща с большим количеством трикотажа, пастельных цветов, морских полосок, ячеек/шотландок или косичек – те вещи, которые вы носили в загородном клубе или на поле для гольфа. Романтический: акцент на женских цветах, силуэтах в винтажном стиле и роскошных летящих материалах. Например, румяно-розовый, пышные юбки и много кружева, шифона, тюля и шелка с вышитыми деталями.

Есть также подкатегории для всей этой эстетики, рассказала стилистка. Например, если вы считаете свой стиль резким, вы можете больше отдать предпочтение уличной одежде или больше отдать предпочтение гранжу.

Создайте свой капсульный гардероб согласно своей эстетике

Как только вы узнаете свою эстетику, следующим шагом является определение основных элементов, которые говорят о "сущности" вашего стиля. Задайте себе вопрос вроде: "Каких силуэтов я время от времени пытаюсь найти?" и "Какие цвета делают меня наиболее уверенным?"

К примеру, если у вас стиль бохо, основными вещами могут быть футболки с рисунком, расклешенные брюки, джинсовые шорты, ботинки вестерн, аксессуары с бахромой и шляпы с фетровыми полями.

Ориентируйтесь на классику

Капсульные гардеробы, как правило, сосредотачиваются на нейтральных предметах, которые никогда не выходят из моды – в конце концов, это наиболее универсальные, экономически эффективные и самые легкие для комбинирования вещи. Итак, хотя стилистка советует персонализировать свой капсульный гардероб в соответствии с вашей эстетикой, она также говорит, что следует включить определенные классические основные вещи, чтобы убедиться, что ваша коллекция выдержит испытание временем.

"В капсульном гардеробе есть вещи, универсальные для всех", – объясняет Уэлч. "Сюда входят футболки, джинсы, свитера – все предметы, которые носят все, независимо от своего стиля".

Например, кожаная куртка или маленькое черное платье являются отличным дополнением к гардеробу, независимо от того, вы соблюдаете минимализм, острую или повседневную эстетику. Однотонный блейзер такого веселого оттенка, как розовый, может подойти для вашего капсульного гардероба, независимо от того, являетесь ли вы стильным, гламурным или классическим.

Напомним, что в новом сезоне в моде удобство и комфорт. Это касается и обуви. Популярными моделями станут те, которые позволяют легко передвигаться и не вызывают дискомфорт.

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