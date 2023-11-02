Как пищевая сода поможет избавиться от клопов и тараканов дома

Как избавиться от тараканов и клопов дома

Если вашему дому размножаются насекомые, есть радикальный ингредиент, способный их нейтрализовать – пищевая сода. Это универсальное средство поможет вам избавиться от комаров, муравьев, тараканов и клопов.

Борьба с вредителями в доме – задача непростая, но есть действенные способы. Об этом пишет Sante Plus.

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Как избавиться от насекомых с помощью пищевой соды?

Если этот белый порошок полезен для повседневных домашних задач, он может действовать как инсектицид при правильном использовании. Этот совет поможет вам избавиться от всех видов насекомых, которые могут размножиться в вашем доме.

Сделать инсектицид очень просто. Начните со смешивания чашки пищевой соды с таким же количеством сахарной пудры, необходимой для привлечения насекомых. Этот метод особенно эффективен для отлова тараканов, которые проглотят отравивший их белый порошок.

Также пищевая сода помогает бороться с насекомыми, как комары. Чтобы использовать этот метод, который поможет вам обойтись без инсектицидов, необходимо запастись чайной ложкой бикарбоната, таким же количеством оливкового масла и пятью чайными ложками яблочного уксуса. Энергично перемешайте все эти ингредиенты и перелейте препарат в бутылку с распылителем. Все, что вам нужно сделать, это распылить средство во всех местах, часто посещаемых комарами.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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