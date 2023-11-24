Как по-украински правильно сказать 'томный взгляд': ответ языковеда

Многие украинцы не знают, как правильно переводить слова с русского языка. В частности, проблемы вызывают слова "востребованный", "косноязычный" и "томный".

Известный учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какими соответствиями следует пользоваться. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"В нашем языке есть такие слова, которые носители языка несправедливо забывают или вообще не знают. А на их месте довольно часто роскошествуют российские соответствия. Вот проверьте себя. Как на украинском сказать: "востребованный", "косноязычный", и "томный"? Если не вспомнили, так этот урок именно для вас", – отметил он.

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По словам языковеда, "востребованный" на украинский можно перевести двумя вариантами. В частности, можно сказать, "затребуваний" або "запитаний".

В свою очередь "косноязычный" на украинский переводится как "недорікуватий", "гугнявий" или "недомовний". Словосочетание "томный взгляд" на украинском будет: "млосний погляд".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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