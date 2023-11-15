Как по-украински заменить пруфы, лайфхаки, факапы, фичи и скилы: советы филолога

В последнее время в украинском языке значительно выросло количество англицизмов. Это слова, термины, обороты или выражения, заимствованные из английского языка.

Они могут быть полными или частичными, то есть полностью заимствованы или заимствованы только частично, с переводом или без перевода.

Англизмы в украинском языке появляются из-за массовой культуры, в частности, через кино, телевидение, музыку и Интернет. Также англизмы могут проникать в наш язык через сферу бизнеса и экономики, науки и техники, а также моду и спорт.

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Англизмы могут быть полезны, поскольку они дают возможность использовать в украинском языке новые, современные термины и понятия. Однако они также могут быть вредными, поскольку могут привести к "загрязнению" украинского языка и потере его самобытности.

Филолог и редактор Ольга Васильев в Facebook объяснила, какими словами заменить популярные англицизмы, такие как дедлайн, пруф, лайфхак, факап, фича и скилл.

Например словом "дедлайн" (дословно переводится как "мертвая линия"), означает ныне крайний срок выполнения какой-либо работы или поставленной задачи. А в XIX веке называли линию, которую нельзя было пересекать в концентрационном лагере военнопленных во время гражданской войны в США, иначе охрана сразу открывала огонь на поражение.

В украинском языке, как отметила Ольга Васильева, есть два соответствия: реченéць і крайдата.

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"Реченéць" - устаревшее слово, означающее срок. "Крайдата" - неологизм, но семантически прозрачнее, поэтому я использую его. Пишется вместе, как "крайнебо", — сказала она.

Васильева добавила, что когда речь идет о часе, а не о дате, то можно употреблять слово "крайчас".

Что касается слова "фича", то его сменщиками станут "особливість" или "функція".

Вместо "скилл" можно употреблять слово "навичка". "Бекграунд" следует заменить на "досвід" или "нажиток", а "лайфхак" - "хитрість" или "порада".

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