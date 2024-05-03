Как побороть колорадского жука с помощью чистотела: действенные методы

Часто можно встретить мнение, что чистотел является достаточно опасным растением. Тем не менее его особенности могут быть использованы во благо.

Например, это растение эффективно борется с колорадским жуком. При этом можно избежать применения химических препаратов, пишет Pixelinform.

Читайте также: Этот напиток отпугивает улиток из огорода

Как использовать чистотел для защиты от колорадского жука

Метод мульчирования с чистотелом

Для тех, кто имеет достаточно чистотела неподалеку своих грядок, мульчирование может стать эффективным решением. Вам просто нужно собрать растения, не измельчая их, и распределить по поверхности почвы, где растет культура, которой нужна защита.

Не забудьте заменить чистотел на новый, как только он высохнет, ведь только свежие листья имеют отпугивающий эффект.

Приготовление средства с чистотелом

Также можно приготовить качественное средство против колорадского жука на основе чистотела. Нужно собрать ведро растения, не утрамбовывая его и залить водой. Затем надо поставить ведро на плиту и варить полученную смесь в течение пятнадцати минут после закипания. Далее процедите раствор, возьмите два стакана полученного концентрата и разведите их в ведре воды.

Полученную смесь используйте для опрыскивания растений.

Напомним, ранее были названы растения, которые следует посадить рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадского жука.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!