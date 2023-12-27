Как почистить ананас всего за 1 минуту: самый быстрый способ
Ананас – это вкусный и полезный фрукт, богатый витаминами и минералами. Но иногда очищение ананаса может быть утомительным и трудоемким процессом. Однако если знать несколько простых лайфхаков, то можно очистить ананас за считанные минуты.
Нарезанный ананас оставить отдохнуть при комнатной температуре в течение 30 минут. Благодаря этому простому лайфхаку плод станет еще слаще. А из твердой части плода можно сделать фреш, пишет OBOZREVATEL.
Читайте также: Как выбрать манго, помело и ананас, чтобы не потратить деньги зря
Какой ананас выбрать
При выборе ананаса обратите внимание на следующие признаки:
- Листья ананаса должны быть зелеными, плотными и легко отрываться от плода.
- Кожица спелого ананаса должна быть коричнево-желтого цвета, кое-где с легким зеленоватым оттенком. Полностью коричневый ананас – перезрелый.
- Если нажать на фрукт, он должен быть упругим. Палец не должен проваливаться внутрь ананаса.
- Плод должен быть целым и невредимым, ведь даже небольшая вмятина может привести к гниению ананаса изнутри.
- Не покупайте зеленый ананас в магазине. Он никогда не созреет в домашних условиях, как, например, банан.
Способ 1
Этот способ очищения ананаса является самым простым и быстрым.
- Срежьте верхушку и низ ананаса.
- Разместите ананас в вертикальном положении и с помощью острого ножа срезайте кожуру, считаясь снизу вверх. "Глаза" плода также нужно унести.
- Разрежьте ананас вдоль пополам, а затем каждую половинку пополам.
- Срезайте жесткую часть плода.
- Каждый из кусков еще раз разрезать пополам вдоль, а затем на порционные куски.
Способ 2
Этот способ очищения ананаса несколько сложнее, но позволяет оставить кожицу плода целой.
- Разрежьте ананас вдоль вместе с листьями.
- Каждую из половинок разрезать пополам вдоль.
- С помощью ножа аккуратно срезайте шкурку, оставив ее цельной.
- Срезайте твердую часть из плода.
- Мякоть разрезать на порционные куски и повернуть обратно на кожуру, которая служит тарелкой для ананаса и незаурядным украшением стола.
Напомним, мы уже писали, как выбрать авокадо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!