Как почистить чеснок за минуту без ножа: поразительный лайфхак

Чеснок – это универсальный ингредиент, который используется во многих блюдах. Однако его чистка может быть непростым делом. Кожа чеснока может быть жесткой и липкой, а сам процесс может быть достаточно скучным.

К счастью, есть несколько способов, которые могут облегчить процесс чистки чеснока. Ими поделился портал Daily meal. Вот два простых и эффективных метода:

Метод бланширования

Этот метод похож на бланширование других овощей. Для этого нужно:

Поместите зубчики чеснока в миску с теплой водой. Добавить несколько гвоздик. Оставить чеснок в воде на 2-3 минуты. Достать чеснок из воды и дать ему стечь.

После этого шелуха чеснока легко отойдет.

Метод микроволновки

Этот метод еще более простой, но он может не подойти для всех видов чеснока. Для этого нужно:

Поместить зубчики чеснока в миску. Накрыть миску плёнкой. Поместить миску в микроволновку на 10-15 секунд. Достать миску из микроволновки и дать чесноку остыть.

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После этого шелуха чеснока легко отойдет.

Оба эти метода помогают сохранить вкус и аромат чеснока. Они также экологически чистыми, поскольку не требуют использования химических веществ.

Напомним, мы уже писали, как правильно хранить чеснок.

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