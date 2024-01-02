Как почистить кастрюлю из нержавеющей стали: 4 самых действенных способов

Как почистить посуду из нержавейки – как мыть кастрюлю из нержавеющей стали

Одной из кухонных вещей, от чистки которой у нас больше всего кружится голова, есть посуда из нержавеющей стали. Ведь при его очищении необходимо соблюдать осторожность, чтобы не потерять антипригарные свойства и не повредить его.

Издание Sante Plus предложило попробовать несколько бабушкиных советов для тщательной очистки сковород и кастрюль. Вам потребуются ингредиенты, которые уже есть на вашей кухне.

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Вскипятить воду и мыло

Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы она покрыла всю поверхность и добавьте каплю жидкости для мытья посуды. Затем поставьте кастрюлю на средний огонь и дайте закипеть воде примерно 10-15 минут. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте остыть в течение нескольких минут. Жир, бывший в посуде, можно будет легко удалить с помощью губки или щетки.

Пищевая сода и белый уксус

Эти два компонента часто используются в домашнем уходе, и их репутация хорошо известна. Просто переверните кастрюлю и посыпьте ее снаружи пищевой содой. Затем налейте белый уксус, которым вы распределите поверхность, и подождите несколько минут, прежде чем потереть губкой. Наконец-то вы можете высушить сухой тканью.

Когда внутренняя часть сковороды пропитается жиром, поместите на дно пасту из пищевой соды, воды и соли. Оставьте примерно на 30 минут, затем налейте чуть-чуть белого уксуса в смесь соды, а затем очистите губкой.

Картофель и большая соль

Действительно, этот довольно интересный, однако эффективный совет позволяет очистить пригоревшую сковороду. Просто посыпьте сковороду солью и натрите половину картофеля. Перед этим не забудьте промыть горячей водой, чтобы удалить остатки и жирные отложения.

Кетчуп

Вероятно, это никогда не приходило вам в голову, но знайте, что кислотность томата, которая есть в кетчупе, помогает избавиться от грязи и жира, присутствующих на сковороде. Просто покройте дно кастрюли кетчупом или томатным соусом и оставьте около часа. Затем промойте теплой водой с мылом и все!

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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