Как почистить рыбу без ножа: топ действенных методов

Чистка рыбы – это неприятное занятие, которое может вызвать много грязи. Однако существует простой способ сделать этот процесс гораздо более легким и приятным.

Об этом пишет glavred.

Ошпаривание кипятком

Первый шаг – это ошпарить рыбу кипятком. Для этого положите рыбу в кастрюлю с крутым кипятком и держите ее там в течение нескольких секунд. Это поможет размягчить чешую и сделать ее более легкой для удаления.

Читайте также: Как почистить сельдь за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Холодная струя

После ошпаривания кипятком подставьте рыбу под холодную струю воды. Этот контрастный душ поможет укрепить эффект предыдущего шага.

Очистка губкой

Теперь, когда чешуя стала мягкой, ее можно легко удалить с помощью губки для мытья посуды. Просто проведите губкой по телу рыбы, и чешуя легко отойдет.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !