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Лайфхаки

Как почистить селедку за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Цихоцкая Мария

Как почистить селедку за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Сельдь – это вкусная и полезная рыба, которую можно использовать для приготовления разных блюд. Однако очистить селедку может быть непросто, особенно если вы не знаете, как это делать правильно.

Об этом пишет Вкусно Просто и Доступно.

Вот один из самых простых и удобных способов очищения сельди:

Ингредиенты:

  • Сельдь
  • Острый нож

Способ приготовления:

  1. Отрежьте голову и разрежьте живот сельди. Выньте все внутренности.
  2. Обмойте сельдь под холодной водой.
  3. Указательным пальцем извлеките ребрышки и позвоночник. Сначала тяните с одной стороны, затем с другой, таким образом полностью удалите позвоночник.
  4. Отрежьте хвост. У части хвоста может остаться несколько косточек, которые легко достать.
  5. Ножом удалите черную пленку и плавники.
  6. Теперь осторожно пальцами срываем шкурку с сельди. Именно в конце удобнее всего снимать кожу.

Советы:

  • Чтобы упростить процесс очистки, сельдь можно предварительно заморозить.
  • Если вы хотите сохранить рыбу целой, можно удалить только позвоночник, а ребрышки оставить.
  • Чтобы сельдь была более сочная, перед приготовлением ее можно замариновать в соли, перце и лимонном соке.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам очистить сельдь быстро и легко:

  • Используйте острый ножик. Это позволит вам быстро и без труда удалить позвоночник и ребрышки.
  • Не бойтесь использовать силу. Сельдь – это крепкая рыба, поэтому вам не нужно бояться, что вы ее порвете.
  • Если вы не можете достать какую-нибудь косточку, просто отрежьте ее ножом.

Напомним, мы уже писали, как норвежские хозяйки чистите сельдь за считанные минуты.

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