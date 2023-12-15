Как почистить селедку за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Сельдь – это вкусная и полезная рыба, которую можно использовать для приготовления разных блюд. Однако очистить селедку может быть непросто, особенно если вы не знаете, как это делать правильно.

Об этом пишет Вкусно Просто и Доступно.

Вот один из самых простых и удобных способов очищения сельди:

Ингредиенты:

Сельдь

Острый нож

Способ приготовления:

Отрежьте голову и разрежьте живот сельди. Выньте все внутренности. Обмойте сельдь под холодной водой. Указательным пальцем извлеките ребрышки и позвоночник. Сначала тяните с одной стороны, затем с другой, таким образом полностью удалите позвоночник. Отрежьте хвост. У части хвоста может остаться несколько косточек, которые легко достать. Ножом удалите черную пленку и плавники. Теперь осторожно пальцами срываем шкурку с сельди. Именно в конце удобнее всего снимать кожу.

Советы:

Чтобы упростить процесс очистки, сельдь можно предварительно заморозить.

Если вы хотите сохранить рыбу целой, можно удалить только позвоночник, а ребрышки оставить.

Чтобы сельдь была более сочная, перед приготовлением ее можно замариновать в соли, перце и лимонном соке.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам очистить сельдь быстро и легко:

Используйте острый ножик. Это позволит вам быстро и без труда удалить позвоночник и ребрышки.

Не бойтесь использовать силу. Сельдь – это крепкая рыба, поэтому вам не нужно бояться, что вы ее порвете.

Если вы не можете достать какую-нибудь косточку, просто отрежьте ее ножом.

Напомним, мы уже писали, как норвежские хозяйки чистите сельдь за считанные минуты.

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