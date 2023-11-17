Как почистить тыкву всего за 20 секунд: лайфхак, который сэкономит кучу времени

Очистка тыквы от кожуры может занимать много времени, но блоггеры с TikTok предлагают эффективный и быстрый способ сделать это за 20 секунд.

Как это сделать? Видео от @brunchwithbabs представляет практический лайфхак, особенно актуальный осенью, когда тыква используется во многих кулинарных рецептах.

Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время

Прежде чем браться за очищение тыквы, сделайте несколько проколов вилкой. Далее, поставьте его в микроволновку в течение трех минут. После этого, когда вы вынимаете его из печи, тыква будет готова к быстрой и легкой очистке без лишних хлопот.

Попробуйте этот трюк, и вы поражены, как быстро можно подготовить тыкву для использования в различных кулинарных приготовлениях.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!