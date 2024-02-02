Українська
Лайфхаки

Как почистить замшевую обувь, чтобы не повредить: полезные советы

Цихоцкая Мария

Как почистить замшевую обувь, чтобы не повредить: полезные советы

Ваша любимая замшевая обувь потеряла первоначальный вид из-за грязи, мокрого снега или пятен? Не торопитесь его выбрасывать! С помощью простых инструментов и доступных средств можно легко восстановить его красоту. Об этом пишет Nike.

Вот несколько советов, как почистить замшевую обувь:

Высушите обувь:

  • Замша не любит воду, поэтому прежде всего дайте обуви полностью высохнуть.
  • Промокните его бумажными полотенцами или мягкой тканью, чтобы впитать лишнюю влагу.
  • Не используйте фен, ведь горячий воздух может деформировать замшу.

Подготовьте инструменты:

  • Вам понадобится:
    • Чистящее средство для замши
    • Белый уксус или спирт (перекись водорода, кукурузный крахмал – для определенных пятен)
    • Щетка для чистки замши (зубная щетка, ткань из микрофибры или щетка для обуви с мягкой щетиной)
    • Резинка для замши или ластик для карандаша

Очистите от грязи:

  • Вставьте обувную колодку или набейте обувь бумагой, чтобы она не потеряла форму.
  • Аккуратно удалите грязь и пыль с поверхности щеткой для замши или зубной щеткой.
  • Двигайте щеткой из стороны в сторону, чтобы приподнять ворсинки замши.

Удалите пятна:

  • Используйте резинку для замши или ластик, чтобы стереть легкие пятна.
  • Смочите угол сухой ткани чистящим средством замши, белым уксусом или спиртом.
  • Не мочите обувь, а лишь слегка намочите замшу.
  • Быстрыми движениями из стороны в сторону обработайте пятно, затем дайте замше высохнуть.
  • При необходимости повторите процедуру.

Дополнительные советы:

  • Для удаления жирных пятен присыпьте их кукурузным крахмалом, оставьте на 10-15 минут, затем счистите щеткой.
  • Для нейтрализации запаха изнутри обуви можно использовать пищевую соду.
  • После чистки обработайте обувь водоотталкивающим спреем для замши.

Читайте также: Где нельзя хранить обувь

Помните:

  • Не трите слишком сильно замшу, чтобы не повредить ее.
  • Не используйте жесткие щетки и абразивные средства.
  • Не стирайте замшевую обувь водой.

Благодаря бережному уходу ваша замшевая обувь прослужит вам долго и сохранит свой безупречный вид.

Напомним, мы уже писали, как правильно выбрать детскую обувь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Лайфхаки