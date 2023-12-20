Как подготовить организм к застолью: 7 действенных советов

Новогодние корпоративы – это время веселья и празднования, но они также могут привести к похмелью. Чтобы избежать неприятных последствий празднования, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Об этом пишет Новости Live.

Соблюдайте режим питания

За день до корпоратива важно хорошо поесть. Это поможет организму лучше усвоить алкоголь. А утром после праздника лучше позавтракать, даже если вы не чувствуете голода.

Не смешивайте алкоголь

Смешение разных алкогольных напитков может привести к усилению похмелья. Поэтому лучше выбрать один вид алкоголя и пить его весь вечер.

Пейте много воды

Алкоголь способствует выведению жидкости из организма. Поэтому важно пить много воды во избежание обезвоживания.

Не ешьте слишком много

Слишком большое количество пищи на корпоративе может привести к тому, что организм не сможет переварить алкоголь. Поэтому лучше кушать небольшими порциями.

Откажитесь от сигарет

Курение усиливает абсорбцию алкоголя в организме. Поэтому лучше отказаться от сигарет, если вы хотите избежать похмелья.

Примите активированный уголь

Активированный уголь поможет вывести токсины из организма. Поэтому можно выпить одну таблетку активированного угля за несколько часов до корпоратива.

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Примите контрастный душ

Контрастный душ поможет активизировать кровообращение и улучшить самочувствие. Поэтому можно принять контрастный душ по утрам после корпоратива.

Примите витаминный комплекс

Витамины помогут восстановить силы после празднования. Потому можно выпить витаминный комплекс утром после корпоратива.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете избежать похмелья и хорошо себя чувствовать после празднования.

Напомним, мы уже писали о 5 лайфхаках для лечения похмелья.

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