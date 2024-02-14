Как подготовить семена перца и томатов к посеву: важные нюансы

Як правильно садити насіння перцю та помідорів на розсаду

Хотите вырастить крепкую и здоровую рассаду перца? Тогда важно правильно подготовить семена! Один из важнейших этапов подготовки – обеззараживание.

Какой бы способ вы ни выбрали, помните, что обеззараживание – это важный этап подготовки семян перца к посеву, который поможет вам вырастить здоровую и крепкую рассаду, пишет prostoway.

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Почему это так важно?

Семена могут быть заражены патогенами, которые затем поразят рассаду.

Обеззараживание поможет уничтожить эти патогены и защитить ваши растения.

Существует несколько способов обеззараживания семян перца:

1. Хлоргексидин:

Замочите семена в растворе хлоргексидина на 5 минут.

Дайте ему обсохнуть на марле.

Храните в сухом месте.

2. Марганцовка:

Приготовьте концентрированный раствор марганцовки (темно-фиолетового цвета).

Добавьте 1/2 чайной ложки марганцовки на стакан теплой воды.

Замочите семена в растворе на 5 минут.

Высушите и храните в сухом месте.

После обеззараживания семена можно прорастить или сразу высеять в почву.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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