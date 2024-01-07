Как подготовить семена томатов, чтобы рассада не заболела до весны

Как правильно подготовить семена помидоров на рассаду

Чтобы рассада томатов и перцев была здоровой и крепкой, необходимо обеззаразить семена перед посевом. Это поможет защитить растения от грибковых заболеваний, которые могут передаваться через посадочный материал.

Обеззараживание семян – это важный этап подготовки к посеву. Благодаря этому можно повысить шансы на получение здоровой и крепкой рассады, пишет ukr.media.

Читайте также: Забудьте об этой проблеме навсегда: какой стороной правильно сажать луковицы цветов в почву

Для обеззараживания можно использовать два недорогих средства:

Хлоргексидин. Поместите семена в раствор хлоргексидина (10 мл на 100 мл воды) в течение 5 минут. Затем промойте семена чистой водой и просушите.

Мариуполь. Произведите концентрированный раствор марганцовки темно-фиолетового цвета. Поместите семена в раствор на 5 минут. Затем промойте семена чистой водой и просушите.

Обеззараженные семена можно хранить в сухом месте до посадки.

Вот некоторые дополнительные советы по обеззараживанию семян:

Перед обработкой семена нужно перебрать и отбраковать поврежденные и испорченные.

Обработку семян следует проводить в емкости, не пропускающей свет.

После обеззараживания семена нужно обязательно просушить во избежание загнивания.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!