Как подготовить теплицу к новому сезону: полезные советы для новичков

Зима завершилась, и наступила долгожданная весна. Это идеальное время, чтобы подготовить оранжерею к новому сезону выращивания растений. В течение холодных месяцев в ней могли скопиться грязь и вредители, которые нужно тщательно убрать, прежде чем высаживать новую рассаду. Об этом пишет Телеграф.

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Как подготовить оранжерею к новому сезону:

Уборка остатков прошлого урожая. Старые листья могут быть источником болезней и плесени, поэтому их следует сжечь, если заметны признаки поражения. Здоровые листья можно добавить в компоста. Инспекция по наличию вредителей. Во время зимы оранжерея могла стать убежищем для насекомых, улиток и других нежелательных гостей. Тщательно осмотрите все поверхности и избавьтесь от них. Проверка состояния оборудования. Убедитесь, что горшки, скамейки, полки и другие предметы не требуют ремонта или замены. Грунтовная уборка: Подметание полов.

Мытье внутренних и наружных поверхностей поликарбонатных панелей.

Очистка полок и других поверхностей моющим средством.

Дезинфекция горшков, лотков для семян и инструментов с последующей просушкой. Проверка системы водоснабжения на возможные повреждения во время холодов. Подготовка почвы: рыхление, добавление компоста и удобрений.

После тщательного выполнения всех этих шагов оранжерея будет готова к высадке новой рассады и выращиванию здоровых и крепких растений.

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