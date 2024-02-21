Как подготовить теплицу к новому сезону: полезные советы от дачников

Весной большинство садоводов задумываются о подготовке теплиц к новому сезону. Ведь для успешного выращивания растений нужно, чтобы теплицы были отремонтированы и готовы к работе.

Есть вещи, на которую стоит обратить особое внимание. К примеру, осмотреть устойчивость конструкции и подготовить грунт. Об этом пишет gotoshop.

Проверка конструкции

Во-первых, тщательно осмотрите каркас, фундамент и покрытие теплицы. Если вы заметили трещины, деформации или другие повреждения – замените или почините проблемные участки. Прочная конструкция – залог надежной защиты растений.

Подготовка почвы

Уберите мусор и растительные остатки из теплицы. Снимите верхний слой почвы вместе с возбудителями болезней и вредителями. Добавьте свежую почву с органическими удобрениями – компостом или навозом. Перекопайте и выровняйте почву, сделайте грядки.

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Обеззараживание теплицы

Чтобы избавиться от вредителей в теплице, воспользуйтесь фумигацией, опрыскиванием инсектицидами или биометодами. Обязательно соблюдайте правила безопасности при работе с химикатами.

Посев сидератов

Для улучшения структуры почвы высейте сидераты – озимую рожь, горчицу, люпин. Когда они подрастут, перекопайте вместе с землей. Это придаст питательным веществам для будущих растений.

Итак, следуя этим шагам, вы подготовите свои теплицы к удачному новому сезону выращивания растений!

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