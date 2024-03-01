Как подготовить велосипед к весеннему сезону: три важных совета

Наступление весны – время доставать велосипеды из гаражей и балконов, чтобы прокатиться по паркам или лесам. Однако после зимовки железная лошадь может выглядеть не слишком эстетично. Как же вымыть его и не повредить деталям? Об этом пишет Телеграф.

Как избавиться от ржавчины на велосипеде

Чтобы удалить ржавые пятна, нужно:

Выжать на них свежий лимонный сок.

Оставить на 30 минут.

Тщательно промыть эти участки водой.

Правила мойки велосипеда

Для очистки рамы от грязи или пыли понадобится:

Ведро с водой.

Мягкая губка.

Нейтральное моющее средство.

Начинайте мыть сверху вниз – сначала рама, затем колеса. Чтобы очистить труднодоступные места, используйте зубную щетку.

Сушка после мытья

Чтобы избежать ржавчины, протрите велосипед досуха микрофибровой салфеткой. Будьте осторожны при протирании цепи.

Следуя этим несложным советам, вы сможете быстро придать своему железному коню аккуратный вид перед весенними прогулками.

Напомним, мы уже писали, какие платья будут в моде весной.

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