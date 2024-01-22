Как подготовить яровой чеснок к посадке, чтобы получить большие головки

Как подготовить яровой чеснок к посадке для большого урожая

Яровой чеснок – это разновидность чеснока, который выращивают весной. Он имеет ряд преимуществ перед озимым чесноком, в частности меньшая склонность к заболеваниям, более мягкие зубчики с легким вкусом и более длительный срок хранения.

Яровой чеснок высаживают с середины апреля до начала мая, когда температура почвы достигнет 5-10 градусов. Важно не затягивать с посадкой, ведь вегетационный период ярового чеснока длится дольше, чем у озимого – около 90-100 дней вместо 75-90. Об этом пишет prostoway.

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Яровой чеснок лучше выращивать на солнечных участках, защищенных от сквозняков. Для хорошего урожая он тоже любит сидераты. Не следует сажать чеснок после картофеля, помидоров, моркови, зелени, лука, а также самого чеснока, поскольку он может заразиться болезнями предшественников.

Почву для посадки ярового чеснока нужно подготовить еще осенью. Для этого его перекапывают на глубину 20-25 см и вносят компост или перегной (по 2-3 кг на 1 м2). Также можно внести минеральные удобрения: суперфосфат (20 г на 1 м2) и калийную соль (10 г на 1 м2).

Перед посадкой чеснок аккуратно разделите на зубчики, выберите самые большие и здоровые без поврежденной оболочки. Заверните его во влажную ткань и поставьте на неделю в прохладное место, например, на нижнюю полку холодильника – это ускорит процесс прорастания. Непосредственно перед посадкой замочите их в теплой воде не более 12 часов.

Посадка ярового чеснока осуществляется в бороздки глубиной 10-12 см, на расстоянии 10-15 см друг от друга. В каждую бороздку положите зубчики чеснока острым концом вниз и засыпьте их грунтом. После посадки грядку следует полить.

После посадки яровой чеснок нужно поливать регулярно, но не слишком обильно. Также следует периодически разрыхлять почву вокруг растений и удалять сорняки.

В период вегетации яровой чеснок можно прикормить 1-2 раза. Для этого можно использовать органические удобрения, например раствор коровяка или птичьего помета.

Яровой чеснок собирают в сентябре-октябре, когда нижние листья пожелтеют и начнут отмирать. Собранные головки чеснока нужно просушить в хорошо проветриваемом помещении.

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