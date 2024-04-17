Как подкармливать перцы, чтобы они выросли большими: советы опытных огородников

Чем подкармливать перцы, чтобы получить богатый урожай

Хотите, чтобы ваш перец радовал вас обильным урожаем? Соблюдайте эти простые правила, и ваш перец обязательно порадует вас богатым урожаем.

Вот 7 секретов, которыми поделились опытные огородники на сайте noviydoctor.com, которые помогут вам вырастить до 3 кг сочных плодов из одного куста.

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1. Выбираем сорт:

Не гонитесь за новыми сортами – лучше возьмите проверенные, подходящие для вашего региона.

Рекомендуются сорта "Атлант", "Геракл", "Грановая" и другие.

2. Протравливание и проращивание:

Протравить семена марганцовкой, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Прорастите семена на влажных ватных дисках в течение недели.

Перед посевом в грунт произведите полив раствором сока алоэ (1 ст. л. на 1 л воды).

3. Сроки посева:

Среднеспелые и поздние сорта сейте после 20 февраля.

Ранние сорта – в марте.

Высаживайте рассаду в грунт или теплицу, когда почва прогреется до +15°C.

4. Рассадка:

Сейте перец в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках.

Перец не любит тесноты – это негативно влияет на его развитие и урожай.

5. Влажность и полив:

Регулярно поливайте рассаду.

Поддерживайте влажность воздуха в помещении более 65%.

Подкармливайте рассаду каждые 10 дней комплексным удобрением с азотом, калием и фосфором.

6. Место посадки:

Высаживайте перец на солнечном месте.

Сделайте высокие грядки – перец любит теплую почву.

С осени внесите под перекапывание компост, коровяк и гумус.

7. Соседи:

Посадите у перца бархатцы, чеснок и лук.

Эти растения способствуют росту перца, отпугивают вредителей и предотвращают болезни.

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