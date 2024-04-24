Как подкармливать плодовые деревья, чтобы они пышно цвели, а фрукты были сладкими

Чем подкармливать деревья, чтобы плоды были сладкими

Весна – пора не только обновление природы, но и время позаботиться о будущем урожае. Чтобы деревья и кустарники обильно цвели и плодоносили, им нужна наша помощь – подкормка.

Подкормив свои плодовые деревья и ягодные кусты весной, вы можете быть уверены, что получите обильный урожай вкусных и сочных плодов. Об этом пишет noviydoctor.com.

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Почему важно подкармливать плодовые деревья и ягодные кусты?

Почва со временем истощается, а растениям для роста и развития требуются питательные вещества.

Подкормка помогает деревьям и кустам лучше цвести, завязывать больше плодов, а также делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Плоды из питательных растений становятся крупнее, сочнее и вкуснее.

Какие удобрения использовать?

Минеральные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, калийная соль, сульфат калия, доломитовая мука.

аммиачная селитра, мочевина, калийная соль, сульфат калия, доломитовая мука. Органические удобрения: перегной, компост, навоз (в перепрелом виде).

Когда и как вносить удобрения?

Март-апрель: В настоящее время деревья нуждаются в азоте, который способствует росту листьев и побегов.

В настоящее время деревья нуждаются в азоте, который способствует росту листьев и побегов. Апрель-май: Во время цветения и завязывания плодов важно дать растениям комплексные удобрения с микроэлементами (бор, калий, кальций).

Во время цветения и завязывания плодов важно дать растениям комплексные удобрения с микроэлементами (бор, калий, кальций). Май-июнь: В период налива плодов деревья нуждаются в калии, который улучшает их вкус и способствует вызреванию.

Способы подкормки:

Корневая подкормка: Удобрения вносятся в грунт вокруг ствола дерева или куста.

Удобрения вносятся в грунт вокруг ствола дерева или куста. Внекорневая подкормка: Удобрения разводятся водой и используются для опрыскивания листьев.

Важно!

Перед внесением удобрений почву вокруг дерева или куста нужно увлажнить.

Не перекармливайте растения, ведь это может повредить им.

Следуйте инструкциям по применению удобрений.

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