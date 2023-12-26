Как подобрать красную помаду, чтобы не делала зубы желтыми: лайфхак от визажистов

Макияж может подчеркнуть преимущества внешности и скрыть недостатки. Однако есть одна деталь, на которую стоит обратить особое внимание, если вы хотите, чтобы ваш образ был безупречен. Это цвет помады.

Об этом пишет Ukr.media.

Если вы не будете учитывать цвет своих зубов, можно получить не очень привлекательный результат. К примеру, если у вас желтые зубы, а вы нанесете на губы помаду теплых оттенков, то они будут казаться еще более желтыми.

Чтобы избежать этого, нужно подбирать помаду, цвет которой контрастирует с цветом зубов. К примеру, если у вас желтые зубы, то вам подойдет помада холодных оттенков, например, красная с голубым подтоном.

Если вы не уверены, какой оттенок помады подходит вам, вы можете воспользоваться тестером. Просто нанесите небольшое количество помады на кожу и посмотрите, как она смотрится под разным светом.

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Вот несколько советов, которые помогут вам правильно подобрать помаду под цвет зубов.

Если у вас желтые зубы, то вам подойдут помады холодных оттенков, например красная с голубым подтоном, розовая с фиолетовым подтоном, коричневая с синим подтоном.

Если у вас белые зубы, то вам подойдут помады теплых оттенков, например красная с оранжевым подтоном, розовая с персиковым подтоном, коричневая с бежевым подтоном.

Если у вас зубы с нейтральным оттенком, то подойдут помады любых оттенков.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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