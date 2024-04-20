Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица: модницы дали полезные советы

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и важный элемент защиты глаз от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения. Убедитесь, что очки имеют этикетку "100% защита от УФ-лучей" или "UV400". Очки делятся на 5 категорий по степени затемнения:

0 – для имиджа (можно использовать в помещении)

1 - легкая тонировка, минимальная защита

2 – для неактивного солнца

3 – для яркого солнца

4 – экстремально темные, для гор и других экстремальных условий

Об этом пишет ТСН.

Поляризация: Поляризационный фильтр снимает блики с гладких поверхностей, делая изображение более четким.

Поляризационный фильтр снимает блики с гладких поверхностей, делая изображение более четким. Цвет линз: Некоторые цвета линз могут искажать цветопередачу. К примеру, желтые линзы делают все немного ярче, а зеленые – усиливают контрастность.

Некоторые цвета линз могут искажать цветопередачу. К примеру, желтые линзы делают все немного ярче, а зеленые – усиливают контрастность. Размер и форма оправы Оправа должна плотно сидеть на лице, не давить и закрывать кожу вокруг глаз. Выбирайте форму оправы, подходящей к вашему типу лица.

Оправа должна плотно сидеть на лице, не давить и закрывать кожу вокруг глаз. Выбирайте форму оправы, подходящей к вашему типу лица. Материал линз:

Стеклянные линзы более устойчивы к царапинам, но более тяжелые.



Пластиковые линзы легче и дешевле, но их легче поцарапать.



Поликарбонатные линзы очень крепкие и безопасные, поэтому часто используются в спортивных очках.

Дополнительные советы:

Если вы носите очки для зрения, можно заказать солнцезащитные очки с оптическими линзами.

Перед покупкой солнцезащитных очков проконсультируйтесь с офтальмологом, чтобы убедиться, что они вам подходят.

Не экономьте на солнцезащитных очках. Качественные очки прослужат вам долгие годы и оградят ваши глаза от вредного УФ-излучения.

Помните: солнцезащитные очки – это не просто модная деталь, но и инвестиция в ваше здоровье.

Напомним, мы уже писали, что лучше выбрать для ежедневного ношения – очки или контактные линзы.

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