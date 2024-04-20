Как подпитывать пион с помощью бюджетного аптечного средства

Пионы – настоящие королевы сада! Их пышные цветы очаровывают красотой и ароматом. Чтобы пионы цвели обильно и радовали вас в течение всего сезона, им нужно немного вашей заботы. И одно простое средство из аптеки поможет вам в этом!

Следуя этим простым правилам с сайта today.ua, вы сможете вырастить на своем участке пышные и роскошные пионы, которые будут радовать вас своим цветением на протяжении многих лет.

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Что же это за чудо-средство? Марганцовка! Да, обычный марганец, который вы используете для обеззараживания ран, может стать вашим секретным садовым помощником.

Как приготовить марганцевый раствор для подпитки пионов:

Растворите 2 грамма марганцовки в 10 литрах воды.

Этого количества раствора хватит на 2 куста пионов.

Аккуратно перекопайте землю вокруг растения, чтобы не повредить ростки.

Полейте пионы марганцевым раствором.

Когда лучше подкармливать пионы марганцем?

Лучше всего это делать весной, когда растения только начинают просыпаться.

Также можно провести подкормку еще раз после цветения.

Кроме марганцовки, для подкормки пионов можно использовать:

Аммиачную селитру: растворите 20-30 граммов селитры в 10 литрах воды и полейте пионы после цветения.

растворите 20-30 граммов селитры в 10 литрах воды и полейте пионы после цветения. Древесную золу: посыпьте золу вокруг кустов пионов и слегка углубьте ее в грунт.

посыпьте золу вокруг кустов пионов и слегка углубьте ее в грунт. Дрожжи: растворите 100 граммов дрожжей в 10 литрах воды и полейте пионы во время бутонизации.

Важно!

Не перекармливайте пионы удобрениями, ведь это может привести к чрезмерному росту ботвы и задержке цветения.

Обеспечьте пионам достаточный полив, особенно в период бутонизации и цветения.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг кустов.

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