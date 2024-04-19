Как подружить кота с собакой и зачем это делать

Сдружить кота с собакой возможно, но это требует терпения, времени и последовательности. Встреча нового члена семьи для животного всегда будет стрессом, а стресс может провоцировать развитие многих болезней. Кроме того, пес может укусить кошку. А кошка, защищаясь, может наброситься на собаку.

Поэтому правильное знакомство животных очень важно, есть вопросы здоровья и безопасности. Об этом пишет ТСН.

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Вот несколько советов, которые помогут вам в этом процессе:

Подготовьтесь к знакомству:

Создайте безопасное пространство для кота: Это может быть комната с мисками, лотком, кроватью и когтеточкой, где кот может укрыться, если почувствует себя некомфортно.

Это может быть комната с мисками, лотком, кроватью и когтеточкой, где кот может укрыться, если почувствует себя некомфортно. Обеспечьте вертикальное пространство: Кошки любят лазить и осматривать все с высоты. Установите кошачьи деревья, полки или другие предметы, чтобы кот мог забраться вверх и чувствовать себя в безопасности.

Кошки любят лазить и осматривать все с высоты. Установите кошачьи деревья, полки или другие предметы, чтобы кот мог забраться вверх и чувствовать себя в безопасности. Обменяйте запахами: Потрите полотенцем кошку и собаку, а затем дайте им понюхать полотенца друг друга. Это поможет им привыкнуть к запаху друг друга.

Познакомьте животных:

Встреча проходит в нейтральной зоне: Это место, где ни одно из животных не чувствует себя на своей территории. Подержите собаку на поводке, а кота – на руках или в переноске.

Это место, где ни одно из животных не чувствует себя на своей территории. Подержите собаку на поводке, а кота – на руках или в переноске. Соблюдайте покой: Не заставляйте животных общаться. Дайте им время привыкнуть друг к другу.

Не заставляйте животных общаться. Дайте им время привыкнуть друг к другу. Поощряйте спокойное поведение: Хвалите и угощайте лакомством кота и собаку, когда они ведут себя спокойно и не проявляют агрессию.

Постепенно увеличивайте время общения:

Сохраняйте дистанцию: Не разрешайте животным слишком близко подходить друг к другу в начале.

Не разрешайте животным слишком близко подходить друг к другу в начале. Контролируйте ситуацию: Всегда будьте рядом, когда кот и собака находятся в одной комнате.

Всегда будьте рядом, когда кот и собака находятся в одной комнате. Разделяйте их на ночь: На первых порах лучше разделять животных на ночь, чтобы они не пугали друг друга.

Будьте терпеливы:

Не ждите, что кот и собака сразу станут друзьями. Сдружить их может понадобиться время.

Не наказывайте животных за агрессию: Это только усугубит ситуацию.

Обратитесь за помощью к ветеринару или специалисту по поведению животных: Если у вас возникают проблемы с подружкой кота с собакой, ветеринар или специалист по поведению животных может дать вам дополнительные советы.

Напомним, мы уже писали, нужно ли запрещать собаке есть траву.

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