Как похудеть после 40 лет: 5 правил от диетолога
После 40 лет похудеть становится сложнее, ведь многие процессы в организме замедляются. Однако с помощью правильной стратегии сбросить вес и поддерживать ее в норме все же возможно.
Об этом пишет molbuk.ua. Со здоровым образом жизни вы сможете похудеть и улучшить свое общее самочувствие.
1. Выясните, сколько вам нужно калорий.
Потребность в калориях с возрастом изменяется, поэтому для поддержания веса вам может понадобиться меньше калорий, чем в 20 или 30 лет.
- 36-40 лет:
- При сидячем образе жизни: 1800-2400 калорий
- При умеренно активном: 2000-2600 калорий
- При активном: 2200-2800 калорий
- 41-45 лет:
- При сидячем образе жизни: 1800-2200 калорий
- При умеренно активном: 2000-2600 калорий
- При активном: 2200-2800 калорий
Чтобы похудеть:
- Вычтите 500-750 калорий от показателя поддержания веса.
- Это поможет вам терять до 1 кг в неделю, что считается безопасным и поддерживаемым в долгосрочной перспективе.
- Не опускайтесь ниже 1200 калорий в день во избежание дефицита питательных веществ.
2. Отдавайте предпочтение белку.
Белок дает ощущение сытости, что может помочь вам есть меньше в течение дня.
- Рекомендованная дневная норма: 0,8 г белка на кг вашей массы тела.
- Продукты, богатые белоком:
- Нежирное мясо, птица, рыба
- Яйца
- Молочные продукты
- Бобовые
- Орехи и семена
3. Сократите употребление углеводов.
- Рекомендованная дневная норма: 50-100 г незапятнанных углеводов.
- Чистые углеводы: общее количество углеводов – минус граммов клетчатки.
- Продукты с высоким содержанием углеводов:
- Зерновые
- Фрукты
- Овощи
4. Держите стресс под контролем.
Хронический стресс может привести к увеличению веса.
- Способы борьбы со стрессом:
- Медитация
- Йога
- Физические упражнения
- Прогулки по природе
- Общение с близкими
5. Просмотрите свой режим тренировок.
- Рекомендуется:
- Силовая тренировка 2-3 раза в неделю.
- Кардио-тренировка 3-5 раз в неделю.
- Интервальная тренировка высокой интенсивности 1-2 раза в неделю.
Помните:
- Похудение – это марафон, а не спринт.
- Не ждите мгновенных результатов.
- Сосредоточьтесь на здоровых пищевых привычках и регулярных физических упражнениях.
- Будьте терпеливы и не сдавайтесь.
Дополнительные советы:
- Пейте много воды.
- Высыпайтесь.
- Избегайте алкоголя и сахара.
- Ведите ежедневник питания.
- Обратитесь за помощью к диетологу.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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