Как покрасить яйца на Пасху с помощью луковой шелухи

Христиане восточного обряда вот-вот будут встречать Пасху! Хотите в этом году удивить своих близких необычными пасхальными яйцами?

Попробуйте этот простой и оригинальный способ покраски яиц с использованием только натуральных ингредиентов! Он очень прост, но поразит эффектом. Об этом пишет nv.ua.

Вам понадобится:

Яйца (желательно домашние, коричневые)

Луковица (2 горсти)

Разнообразные листочки (петрушка, укроп, смородина, малина)

Капроновые колготки

Кастрюля

Вода

Читайте также: Мраморные яйца на Пасху: способ окрашивания пасхальных яиц с пеной для бритья

Инструкция:

Подготовьте лук: Промойте лук и залейте его водой в кастрюле. Доведите до кипения и варите 10 минут. Подготовьте яйца: Извлеките яйца из холодильника заранее, чтобы они не потрескались при варке. Промойте и протрите их досуха. Создайте узоры: Приложите листики к яйцам, стараясь создать интересные композиции. Заверните яйца: Осторожно заверните яйца с листочками в капроновые колготки. Покраска: Положите завернутые яйца в кастрюлю с луковым отваром и варите 8-10 минут. Охлаждение: После варки извлеките яйца из кастрюли и охладите их в холодной воде. Снятие колготок: Разверните колготки, чтобы снять их с яиц. Наслаждайтесь результатом: Вот и готовы ваши необычные пасхальные яйца с узорами из трав!

Советы:

Для более насыщенного цвета пасхальных яиц можно добавить в воду 1 столовую ложку соли.

Вы можете экспериментировать с разными листочками, чтобы создавать уникальные узоры.

Вместо капроновых колготок можно использовать марлю или бинт.

Готовые пасхальные яйца можно смазать маслом для блеска.

Напомним, мы уже писали, как покрасить яйца на Пасху крапивой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!