Как покрасить яйца на Пасху в изумрудный цвет: лайфхаки от хозяек
Как покрасить яйца на Пасху в изумрудный цвет: лайфхаки от хозяек
Приближается Пасха, а это значит, что пора готовить праздничное угощение! Кроме традиционных красных, синих и желтых яиц, вы можете порадовать себя и близких необычными цветами. Изумрудный – отличный выбор, ведь он символизирует богатство, весну и новую жизнь. Об этом пишет glavred.
1. С помощью натуральных красителей:
Ингредиенты:
- Яйца
- 2 столовые ложки молотого кофе
- 1 столовая ложка куркумы
- 5 пакетиков чая каркаде
- Соль
- Вода
Инструкция:
- Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом, чтобы удалить жир и грязь.
- Сварите яйца: поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и добавьте 1 столовую ложку соли. Доведите до кипения и варите 10-15 минут.
- Приготовьте краситель: В то время пока яйца варятся, заварите каркаде чай в 1 литре воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и оставьте кипятиться 5 минут. Добавить кофе, куркуму и хорошо перемешать.
- Окрасьте яйца: Осторожно извлеките вареные яйца из кастрюли и поместите их в кастрюлю с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 30-45 минут в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше яйца будут находиться в красителе, тем насыщеннее будет цвет.
- Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.
- Дополнительный шаг Для блеска можно натереть яйца оливковым маслом.
Важно:
- Для более интенсивного цвета можно использовать крепкий кофе или измельчить кофейные зерна.
- Вместо чая каркаде можно использовать чай гибискус.
- Если вы хотите получить более мягкий изумрудный цвет, можно добавить немного желтого пищевого красителя.
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2. С помощью пищевых красителей:
Ингредиенты:
- Яйца
- Пищевый краситель зеленого цвета
- Пищевый краситель синего цвета
- Вода
- Уксус
- Перчатки
Инструкция:
- Подготовьте рабочее место: Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой или газетой, чтобы защитить ее от красителя.
- Наденьте перчатки: Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от красителя.
- Приготовьте окрашивающий раствор: В кастрюлю налейте 1 литр воды и добавьте 1 столовую ложку уксуса. Доведите до кипения.
- Добавьте красители: Добавьте в кипящую воду несколько капель зеленого и синего пищевых красителей, чтобы получить желаемый оттенок изумрудного цвета.
- Окрасьте яйца: Осторожно опустите вареные яйца в раствор с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 5-10 минут в зависимости от желаемого оттенка.
- Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.
Напомним, мы уже писали, как оригинально покрасить яйца на Пасху.
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