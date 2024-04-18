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Как покрасить яйца на Пасху в изумрудный цвет: лайфхаки от хозяек

Цихоцкая Мария

Как покрасить яйца на Пасху в изумрудный цвет: лайфхаки от хозяек

Приближается Пасха, а это значит, что пора готовить праздничное угощение! Кроме традиционных красных, синих и желтых яиц, вы можете порадовать себя и близких необычными цветами. Изумрудный – отличный выбор, ведь он символизирует богатство, весну и новую жизнь. Об этом пишет glavred.

1. С помощью натуральных красителей:

Ингредиенты:

  • Яйца
  • 2 столовые ложки молотого кофе
  • 1 столовая ложка куркумы
  • 5 пакетиков чая каркаде
  • Соль
  • Вода

Инструкция:

  1. Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом, чтобы удалить жир и грязь.
  2. Сварите яйца: поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и добавьте 1 столовую ложку соли. Доведите до кипения и варите 10-15 минут.
  3. Приготовьте краситель: В то время пока яйца варятся, заварите каркаде чай в 1 литре воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и оставьте кипятиться 5 минут. Добавить кофе, куркуму и хорошо перемешать.
  4. Окрасьте яйца: Осторожно извлеките вареные яйца из кастрюли и поместите их в кастрюлю с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 30-45 минут в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше яйца будут находиться в красителе, тем насыщеннее будет цвет.
  5. Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.
  6. Дополнительный шаг Для блеска можно натереть яйца оливковым маслом.

Важно:

  • Для более интенсивного цвета можно использовать крепкий кофе или измельчить кофейные зерна.
  • Вместо чая каркаде можно использовать чай гибискус.
  • Если вы хотите получить более мягкий изумрудный цвет, можно добавить немного желтого пищевого красителя.

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2. С помощью пищевых красителей:

Ингредиенты:

  • Яйца
  • Пищевый краситель зеленого цвета
  • Пищевый краситель синего цвета
  • Вода
  • Уксус
  • Перчатки

Инструкция:

  1. Подготовьте рабочее место: Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой или газетой, чтобы защитить ее от красителя.
  2. Наденьте перчатки: Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от красителя.
  3. Приготовьте окрашивающий раствор: В кастрюлю налейте 1 литр воды и добавьте 1 столовую ложку уксуса. Доведите до кипения.
  4. Добавьте красители: Добавьте в кипящую воду несколько капель зеленого и синего пищевых красителей, чтобы получить желаемый оттенок изумрудного цвета.
  5. Окрасьте яйца: Осторожно опустите вареные яйца в раствор с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 5-10 минут в зависимости от желаемого оттенка.
  6. Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.

Напомним, мы уже писали, как оригинально покрасить яйца на Пасху.

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