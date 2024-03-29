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Как покрасить яйца в оливковый цвет: хозяйки поделились гениальным лайфхаком

Цихоцкая Мария

Как покрасить яйца в оливковый цвет: хозяйки поделились гениальным лайфхаком

Пасха уже на пороге, а это значит, пора готовить не только вкусные куличи, но и красивые пасхальные яйца. Вместо привычных цветов, попробуйте выкрасить яйца в элегантный оливковый оттенок с помощью натуральных красителей.

Секрет оливкового цвета кроется в сочетании куркумы и каркаде. Этот лайфхак прост в исполнении, доступен каждому и безопасно для вашего здоровья. Об этом пишет Телеграф.

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Вам понадобится:

  • 1 столовая ложка куркумы
  • 2-3 столовых ложки чая каркаде (или 4-5 пакетиков)
  • Яйца
  • Вода

Инструкция:

  1. Смешайте куркуму и каркаде в кастрюле.
  2. Добавьте яйца и залейте водой, чтобы она полностью покрыла их.
  3. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15 минут.
  4. Извлеките яйца из отвара и дайте им остыть.

Для более насыщенного цвета:

  • Оставьте яйца в отваре на несколько часов.
  • Экспериментируйте с количеством куркумы и каркаде, чтобы получить желаемый оттенок.

Оливковые пасхальные яйца:

  • Изысканная альтернатива традиционным цветам.
  • Безопасны и экологичны, ведь изготовлены из натуральных красителей.
  • Прост в исполнении лайфхак, который по силам даже ребенку.

Дополнительные советы:

  • Для блеска намочите охлажденные пасхальные яйца маслом.
  • Вы можете использовать разные травы и цветы, чтобы получить интересные узоры на пасхальных яйцах.
  • Сделайте Пасхальный декор своими руками, чтобы придать праздничной атмосфере.

Напомним, мы уже писали, как покрасить пасхальные яйца крапивой.

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