Как покрасить яйца в оливковый цвет: хозяйки поделились гениальным лайфхаком
Пасха уже на пороге, а это значит, пора готовить не только вкусные куличи, но и красивые пасхальные яйца. Вместо привычных цветов, попробуйте выкрасить яйца в элегантный оливковый оттенок с помощью натуральных красителей.
Секрет оливкового цвета кроется в сочетании куркумы и каркаде. Этот лайфхак прост в исполнении, доступен каждому и безопасно для вашего здоровья. Об этом пишет Телеграф.
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Вам понадобится:
- 1 столовая ложка куркумы
- 2-3 столовых ложки чая каркаде (или 4-5 пакетиков)
- Яйца
- Вода
Инструкция:
- Смешайте куркуму и каркаде в кастрюле.
- Добавьте яйца и залейте водой, чтобы она полностью покрыла их.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15 минут.
- Извлеките яйца из отвара и дайте им остыть.
Для более насыщенного цвета:
- Оставьте яйца в отваре на несколько часов.
- Экспериментируйте с количеством куркумы и каркаде, чтобы получить желаемый оттенок.
Оливковые пасхальные яйца:
- Изысканная альтернатива традиционным цветам.
- Безопасны и экологичны, ведь изготовлены из натуральных красителей.
- Прост в исполнении лайфхак, который по силам даже ребенку.
Дополнительные советы:
- Для блеска намочите охлажденные пасхальные яйца маслом.
- Вы можете использовать разные травы и цветы, чтобы получить интересные узоры на пасхальных яйцах.
- Сделайте Пасхальный декор своими руками, чтобы придать праздничной атмосфере.
Напомним, мы уже писали, как покрасить пасхальные яйца крапивой.
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