Как получать меньшие счета за электроэнергию: правила сбережения

В зимний период счета за электроэнергию растут. Однако существуют советы, которые могут помочь снизить тарифы за коммунальные услуги и меньше потреблять энергию.

Для того чтобы сэкономить электроэнергию в зимний период нужно соблюдать определенные правила, а именно:

Не ставьте горячую еду в холодильник. Это поможет облегчить работу холодильника и уменьшить использование электроэнергии.

Используйте электродуховку правильно. Приготовьте одновременно несколько блюд. Также это поможет сэкономить ваше время.

Используйте таймер. Таймер для приготовления пищи поможет избежать переваривания и сэкономит энергию.

Правильный нагрев воды. Не кипятите полный электрочайник, если вам нужна только чашка кофе или чая.

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Правильная сушка одежды. Используйте сушилки в стиральной машине только при необходимости. По возможности сушите одежду на веревке.

Используйте ноутбук вместо компьютера. Он потребляет меньше энергии. Также его можно заряжать от сети и отключать после полной зарядки.

Отсоединяйте зарядные устройства от розетки. Это нужно делать тогда, когда техника не используется, в результате вы избежите перегрузки в сети.

Используйте светодиодные лампы. Они энергоэффективны и экономны.

Правильная зарядка телефона. Если смартфон заряжается в авиарежиме, это уменьшит время процесса и потребления энергии.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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