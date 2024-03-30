Как получить большой урожай перца и томатов: лучшее удобрение на весну

Как удобрить помидоры и перец перед посадкой рассады.

Хотите лакомиться собственноручно выращенными, сочными и ароматными томатами и перцами? Тогда вам не обойтись без сидератов! Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно улучшить урожай ваших любимых овощей.

Что это такое? Сидераты – это зеленые удобрения, которые высевают на грядке, чтобы улучшить ее плодородие. Они не только насыщают почву питательными веществами, но и оздоравливают ее, борясь с сорняками и вредителями, пишет noviydoctor.com.

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Какие сидераты лучше всего подходят для томатов и перца?

Овес, фацелия и рожь: идеальный выбор для ранней весны. Эти сидераты устойчивы к холоду, быстро растут и насыщают почву азотом, фосфором и калием.

идеальный выбор для ранней весны. Эти сидераты устойчивы к холоду, быстро растут и насыщают почву азотом, фосфором и калием. Горчица, редька и горох: отличный вариант для поздней весны или раннего лета. Эти сидераты обогащают почву органическим веществом, улучшают его структуру и угнетают рост сорняков.

Как использовать сидераты?

Выберите сидерат, который лучше всего подходит для ваших нужд. Посейте его на грядке за 2-3 недели до высадки томатов или перца. Когда сидерат достигнет высоты 15-20 см, скосите его и заложите в грунт. Через 2-3 недели после заделки сидерата можно высаживать томаты или перец.

Дополнительные советы:

Не забудьте учитывать севооборот. Не рекомендуется высаживать помидоры и перец после пасленовых культур (картофеля, баклажанов).

Перед посевом сидератов проверьте кислотность почвы. Некоторые сидераты, например люпин, подходят только для кислых почв.

Не заделывайте в грунт сидераты с толстыми стеблями, иначе они перепреют очень долго.

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