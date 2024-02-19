Как помочь ребенку полюбить математику

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Бывает так, что интерес к школьным урокам математики превращается в разочарование. Различные обстоятельства и трудности, с которыми сталкиваются школьники, тормозят процесс успешного решения заданий. Что это за преграды и как помочь ребёнку их преодолеть, читайте далее в статье.

Почему ребёнок не понимает математику

Почему так распространена ненависть к математике и как помочь детям научиться рассматривать этот предмет как нечто большее, чем просто числа и уравнения? Рассмотрим 7 важных причин, по которым это происходит.

Демотивация

Давление и неверие со стороны учителей или родителей значительно усложняют жизнь маленькому человеку. "Ваш ребёнок не прилагает усилий" или "Он очень долго думает в то время, когда весь класс знает ответ" — фразы, способные отбить охоту заниматься даже у детей с хорошими способностями.

Страх совершить ошибку

Страх — сильный демотиватор в учёбе. Неверный подход учителя выглядит так: "Чтобы решить эту задачу, вам нужно много размышлять. Давайте сейчас сделаем несколько лёгких заданий, а дома, кто захочет, решит сложные". Большинство детей даже не попытаются их решить. Педагог же сказал, что они сложные, что они требуют значительных усилий и особых знаний. Да и родители будут заняты и не смогут помочь.

Непонимание основ

Основа изучения математики — заучивание больших объёмов информации. Как понять математику и при этом ничего не учить наизусть? Ответ прост: никак. И это одна из причин, почему дети испытывают трудности с этим школьным предметом.

Скучное домашнее задание

Существует стереотип, что этот предмет скучный, поэтому и родители, и дети часто испытывают отвращение к нему. А иногда у мамы или папы нет времени разобраться с решением задач вместе с детьми. Но в том-то и дело: ведь чтобы хорошо разбираться в этой точной науке, нужно делать задания дома.

Боязнь сравнения

Дети больше взрослых восприимчивы к сравнениям себя с другими. Когда приходит время заниматься и ребёнок пытается одолеть тему, которую другие легко понимают, он может почувствовать, что отстаёт или, что еще хуже, глуп.

Скорость освоения предмета

Школьные классы часто вмещают до 30-ти, а то и более детей, где у каждого разные сильные и слабые стороны. Некоторым ребятам может быть трудно поспевать за темпом, ведь их скорость восприятия информации ниже, но они стесняются об этом сказать.

Непонимание пользы математики

Часто родители не знают, как увлечь ребёнка математикой, потому что им кажется, что этот предмет излишний и бессмысленный в "реальной жизни". Вот так и дети не всегда понимают пользу точных наук.

Как помочь ребёнку полюбить математику

Взрослые сталкиваются с числами каждый день: от расчёта стоимости и количества продуктов до планирования времени на поездки. Они также могут не замечать присутствия математики в своих интересах, например, для футбола нужно подсчитать количество очков команд, для выпечки — взвесить ингредиенты, рассчитать их количество и время приготовления.

Но как объяснить ребёнку математику увлекательно? Это очень просто. Например, тему дробей можно разбирать на реальных жизненных примерах, таких как кусочки торта или пиццы. Интересно учиться числам помогут настольные и карточные игры, судоку, книги с математическими концепциями и задачами, такими как определение количества пакетов сладостей, которые понадобятся для праздничных подарков сына или дочки.

Чтобы мотивировать вашего школьника к изучению точных наук, поощряйте логические навыки у детей.

Способствуйте тому, чтобы сын или дочка постепенно и не спеша разобрались в задаче, предложили свой путь решения. Если вы хотите знать, как научить ребёнка математике, можете рассмотреть следующие способы.

Играйте в математические игры

Часто навыки понимания чисел развиваются в неформальной обстановке. Купите настольные игры с уклоном в точные науки и логику. Это отличный способ снять напряжение и просто получить удовольствие от процесса обучения.

Будьте примером

Одни дети любят учиться самостоятельно в то время, как другим нужна дополнительная помощь в освоении этого сложного предмета. Рассказывая детям про математику, используйте личный пример, покажите, как вы применяете знания точных наук в жизни — при расчёте бюджета или составлении рецепта.

Ставьте акцент на логику

Если вы хотите, чтобы дети учились хорошо, не сосредотачивайтесь на их неправильных ответах. Нужно делать акцент на логику. Интересуйтесь, каким образом ребёнок получил свой ответ. Так вы сможете проанализировать, на каком этапе возникла трудность с решением задач.

Объясните, что ошибаться — это нормально

Спокойно реагировать на ошибки — своеобразный тест на выдержку, который может стать эффективным способом обучения. Родителям следует донести ребёнку мысль о том, что не всё получается с первого раза.

Ищите интересное обучение

Как помочь ребёнку полюбить математику, если родители не были сильны в этом предмете? Есть множество бесплатных ресурсов для обучения. Поощряйте детей с пользой проводить время в Интернете. В YouTube, Tik Tok, Instagram можно найти не только развлекательный контент: ищите страницы экспертов и комьюнити с обучающим контентом.

Поощряйте установку на рост

Часто психологические установки мешают в жизни. Ребёнок не понимает математику? А возможно он просто боится бросать вызов самому себе из-за собственных ограничений в мышлении. Объясните детям, что никто не рождается математиком, всё приходит с опытом.

Поговорите о том, как каждый может добиться хороших результатов, прилагая усилия и упорный труд.

Не торопите

Важно донести, что дело не в скорости. Овладение логикой важнее, чем быстрое решение. Не заставляйте ребёнка закончить рабочий лист или задачу в установленное время — это только усилит его беспокойство.

Чтобы увлечь математикой школьника, не нужно его подгонять в вычислениях или выражать своё недовольство по поводу медленного решения задач. Сосредоточьтесь на стратегии и логике, а не на скорости и запоминании. Играйте в весёлые математические игры, чтобы подчеркнуть, что математика — это больше, чем числа.

Донесите сыну или дочке то, что математика дает много возможностей для реализации в жизни: от разработки видеоигр до дизайна одежды.

Не забывайте, что подходы к пониманию предмета и скорость его усвоения у всех индивидуальны, но нет ничего невозможного.