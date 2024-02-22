Как помочь себе пережить кризис среднего возраста

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Конечно же не все люди проживают кризис среднего возраста, но многие.

Мы часто слышим об этом явлении и когда приходим в определенный возраст, то как будто ожидаем, что скоро "накроет" и нас.

Скорее даже ожидание чего-то сложного усугубляет проживание этого периода.

Как я уже писала, этот период полезен для нас, но тот спектр эмоций и переживаний сложно переварить в таком объёме быстро.

В этот период мужчины чаще склонны обесценивать свои достижения, сомневаться в правильности прожитой жизни, сожалеть о несделанном. Иногда даже впадать в состояния "Переходного возраста", то есть бунтовать как подростки.

Женщины сталкиваются с неизбежностью возрастных изменений, сожалений об этом, принимают или не принимают это. А так же могут осознавать, что большую часть жизни жили не для себя, не так как хотели, не своей жизнью, а жизнями детей, мужа, семьи.

Что делать в этот непростой период!

Максимально быть внимательным к себе, заботиться о себе, особенно о своём здоровье.

Принять неизбежность возрастных изменений. Поддерживайте психологическую активность: увлеченность и позитивный внутренний настрой хорошо сказываются на внешности.