Как помыть холодильник за несколько минут без химии: лайфхак от хозяек

В холодильнике иногда могут появляться неприятные ароматы. Однако их легко избавиться, придерживаясь основного правила – регулярной очистки этого бытового устройства как снаружи, так и внутри.

Вместо того чтобы тратиться на дорогие магазинные освежители воздуха, попробуйте удивительно хитрый прием с одним продуктом, способным поглотить любые неприятные запахи. Об этом сообщает издание Express.

Специалисты рекомендуют избегать применения агрессивных химических веществ при очистке холодильника, поскольку они часто обладают мощным запахом, который может перейти в продукты питания. Вместо этого лучше использовать натуральные средства, такие как обычный уксус. Эта методика обеспечивает дезодорацию, дезинфекцию и эффективное удаление загрязнений, гарантируя тщательную очистку холодильника без риска для продуктов от действия химии.

Читайте также: Зачем класть туалетную бумагу и губку в холодильник: совет от хозяек

Чем очистить холодильник?

Натуральный состав уксуса обеспечивает безопасность для пищевых продуктов, производя его идеальным средством для тщательной очистки холодильного агрегата. Процесс очистки прост: просто разбрызгайте уксус на полки и боковые стенки, затем протрите салфеткой из микрофибры.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от грязи и неприятного запаха из холодильника.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !