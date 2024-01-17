Как помыть ламинат, чтобы не вздулся: лайфхак от хозяек

Ламинат – это популярное напольное покрытие, отличающееся своей практичностью и долговечностью. Однако, чтобы оно прослужило вам долгие годы, важно правильно за ним ухаживать. Одним из важнейших моментов в уходе за ламинатом является его чистка.

Об этом пишет Unian.

Какова частота чистки ламината?

Частота чистки ламината зависит от интенсивности его использования. В среднем, ламинат нужно мыть от одного раза в неделю до одного раза в месяц.

Чем мыть ламинат?

Для чистки ламината лучше всего использовать мягкую микрофибровую тряпку, смоченную в теплой воде. Тряпку нужно тщательно отжать. Для дополнительного ухода можно использовать специализированное средство для мытья ламината, которое можно приобрести в магазинах бытовой химии.

Чем нельзя мыть ламинат?

Для мытья ламината нельзя использовать агрессивные моющие средства, содержащие абразивные частицы или растворители. Также нельзя использовать горячую воду, поскольку она может повредить ламинатное покрытие.

Как правильно мыть ламинат?

Для того чтобы помыть ламинат, вам нужно выполнить следующие действия:

Тщательно подметите или пропыленосите ламинат, чтобы удалить из него грязь и пыль. Налейте в ведро тёплую воду и добавьте немного моющего средства для ламината. Смочите тряпку в растворе и хорошо ее отожмите. Начните мыть ламинат от окна к двери, двигаясь по прямым линиям. Регулярно прополаскивайте тряпку в чистой воде, чтобы удалить из нее грязь и остатки моющего средства. После того, как вы закончите мыть ламинат, протрите его сухой мягкой тряпкой.

Читайте также: Что делать, чтобы значительно сэкономить время на мытье посуды

Как убрать пятна из ламината?

Для того чтобы убрать пятна из ламината, вам нужно выполнить следующие действия:

Налейте в ведро тёплую воду и добавьте 2-3 столовых ложки уксуса или лимонного сока. Смочите тряпку в растворе и хорошо ее отожмите. Начните мыть ламинат от окна к двери, двигаясь по прямым линиям. Регулярно прополаскивайте тряпку в чистой воде, чтобы удалить из нее грязь и остатки моющего средства. После того, как вы закончите мыть ламинат, протрите его сухой мягкой тряпкой.

Уксус или лимонный сок помогут размягчить грязь и пятна, что облегчит их удаление.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть пол до блеска.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !