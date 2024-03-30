Как помыть москитную сетку после зимы: полезные советы от хозяек
Как помыть москитную сетку после зимы: полезные советы от хозяек
Грязные сетки не только портят эстетический вид окон, но могут стать источником аллергенов и насекомых. Поэтому важно регулярно их чистить. Об этом пишет Газета.ЮА.
Как часто нужно чистить москитные сетки?
Рекомендуется мыть москитные сетки по крайней мере раз в месяц, а в период цветения растений – дважды в месяц.
Как правильно чистить москитные сетки?
- Снимите сетки из окон или дверей. Для этого обычно нужно раздвинуть специальные фиксаторы.
- Удалите из сеток пыль, грязь, листья, насекомых и другие загрязнения. Это можно сделать вручную или с помощью пылесоса.
- Замочите сетки в большой емкости с теплой водой с моющим средством. Подойдет любое средство для мытья посуды или жидкое мыло. Оставьте сетки в воде на 15-20 минут.
- Протрите сетки мягкой губкой или щеткой с обеих сторон. Не используйте жесткие щетки или абразивные средства, чтобы не повредить сетку.
- Тщательно промойте сетки чистой водой, чтобы не осталось следов мыла.
- Оставьте сетки на свежем воздухе или хорошо проветриваемом помещении, чтобы они полностью высохли.
- Перед установкой сетки на место проверьте наличие повреждений. Если есть маленькие отверстия, их можно заклеить особым скотчем. Если же сетка сильно повреждена, ее лучше заменить новой.
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Дополнительные советы:
- Для чистки москитных сеток можно использовать специальные средства, продаваемые в магазинах.
- Чтобы облегчить чистку, можно добавить в воду немного уксуса.
- Если на сетках имеются стойкие загрязнения, их можно предварительно обработать раствором соды или лимонной кислоты.
- Чтобы защитить москитные сетки от пыли и грязи, можно обработать их специальным спреем.
Напомним, мы уже писали, чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго.
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