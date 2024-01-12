Как помыть окна, чтобы долго оставались чистыми: действенный лайфхак

Мыть окна – это не самое приятное занятие, особенно если дождь снова и снова смывает вашу работу. Чтобы окна сверкали чистотой несколько месяцев, даже в дождливую погоду, можно использовать специальное защитное средство.

Об этом пишет prostoway.

Что нужно:

Пол стакана воды

1 столовая ложка кондиционера для волос

1 ложка глицерина

Как сделать:

Смешайте все ингредиенты в чистой емкости. Нанесите средство на вымытое окно с помощью распылителя или губки. Отполируйте стекло сухой тряпкой.

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Если вы будете регулярно использовать это средство, ваши окна всегда будут чистыми и блестящими.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сделать окна устойчивыми к дождю:

Используйте мягкую ткань для мытья окон.

Не используйте агрессивные моющие средства, которые могут повредить стекло.

Прополощите окна чистой водой после мытья.

Напомним, мы уже писали, как легко помыть окна без разводов.

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