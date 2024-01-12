Как помыть окна, чтобы долго оставались чистыми: действенный лайфхак
Как помыть окна, чтобы долго оставались чистыми: действенный лайфхак
Мыть окна – это не самое приятное занятие, особенно если дождь снова и снова смывает вашу работу. Чтобы окна сверкали чистотой несколько месяцев, даже в дождливую погоду, можно использовать специальное защитное средство.
Об этом пишет prostoway.
Что нужно:
- Пол стакана воды
- 1 столовая ложка кондиционера для волос
- 1 ложка глицерина
Как сделать:
- Смешайте все ингредиенты в чистой емкости.
- Нанесите средство на вымытое окно с помощью распылителя или губки.
- Отполируйте стекло сухой тряпкой.
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Если вы будете регулярно использовать это средство, ваши окна всегда будут чистыми и блестящими.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сделать окна устойчивыми к дождю:
- Используйте мягкую ткань для мытья окон.
- Не используйте агрессивные моющие средства, которые могут повредить стекло.
- Прополощите окна чистой водой после мытья.
Напомним, мы уже писали, как легко помыть окна без разводов.
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