Как помыться, когда в душе нет воды из-за отключений света: лайфхак с садовым опрыскивателем

Лето в разгаре, а с ним и жара, изнуряющая не только тело, но и нервы. Не всегда есть возможность принять душ, особенно в производных условиях или при отключении воды и света.

Однако существует множество способов почувствовать себя свежим и чистым даже без доступа к воде. На помощь могут прийти простые подручные средства. А еще блоггеры советуют запастись туристическими устройствами.

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1. Сухой шампунь:

Это замечательное изобретение спасает в ситуациях, когда нет возможности помыть волосы. Просто нанесите их на корни волос, помассируйте, а затем расчешите. Сухой шампунь поможет избавиться от жирного блеска, грязи и неприятного запаха.

2. Влажные салфетки:

Влажные салфетки – универсальный помощник, который всегда выручит. Они подходят для очищения лица, рук, тела, а некоторые даже можно использовать для демакияжа. Выбирайте салфетки без спирта, чтобы не раздражать кожу.

3. Садовый опрыскиватель (с ручной помпой):

Если у вас есть садовый опрыскиватель, вы можете использовать его для импровизированного душа. Желательно, чтобы это устройство было новым, только из магазина. Ополосните его, когда будет вода, наполните чистой водой и поставьте греться на солнце, чтобы воспользоваться.

4. Туристический душ:

Это компактное устройство, которое легко складывать и переносить. Он работает с помощью насоса, который подает воду с емкости на ваше тело.

5. Самодельный душ:

Если у вас нет садового опрыскивателя или туристического душа, вы можете сделать самодельный душ из пластиковой бутыли. Подвесьте его к крепкой опоре вверх дном. Просверлите в крышечке от бутылки несколько небольших отверстий, наполните водой и подождите, пока вода нагреется. В настоящее время дырочки в крышечке можно перекрыть изолентой или скотчем.

6. Влажные полотенца: еще один отличный способ освежиться. Их можно использовать для очищения тела, лица и рук. Храните влажные полотенца в холодильнике, чтобы они были еще более освежающими.

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