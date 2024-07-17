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Как понять, что любимый изменяет: семь типичных признаков

Цихоцкая Мария

Как понять, что любимый изменяет: семь типичных признаков
Распознать предателя бывает непросто, ведь многие мастерски скрывают свои тайны.

Измена – это болезненный удар по доверию и отношениям. Распознать предателя бывает непросто, ведь многие мастерски скрывают свои тайны. Однако, внимательно наблюдая за поведением партнера, можно обнаружить определенные сигналы, свидетельствующие о неверности. Об этом пишет ТСН.

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Вот несколько признаков, которые могут помочь вам узнать правду:

Смена паролей и контроль гаджетов:

  • внезапный интерес к защите телефонов, компьютеров и планшетов;
  • Установка паролей на гаджеты, которых раньше не было;
  • Утаивание телефона, укладка его экраном вниз;
  • Быстрое удаление сообщений, переписки и звонков;
  • Запрет воспользоваться его гаджетами.

"Новое хобби":

  • Появляются неожиданные увлечения, ранее не интересовавшие партнера;
  • Частые отлучения из дома под предлогом занятий новым хобби;
  • Неохотно объяснение деталей нового увлечения;
  • Смена графика, появление новых "друзей" по хобби.

Чрезмерное внимание и забота:

  • Резкое улучшение отношения, подарки без повода;
  • Неожиданные комплименты, проявления любви и ласки;
  • Чрезмерное стремление к сексуальной близости;
  • Чувство вины, которое может проявляться в разных формах.

Забота о внешности:

  • Смена стиля одежды, новая прическа, духи;
  • Внезапное увлечение спортом, правильное питание;
  • Больше времени уделяется уходу за собой;
  • Желание всегда смотреться на 5+.

Прицепка к мелочам:

  • Негативная реакция на незначительные недостатки, мелочи;
  • Постоянные ссоры и упреки без веских причин;
  • Неудовлетворение вашим внешним видом, поведением;
  • Желание контролировать ваши действия и время.

Игнорирование вызовов и сообщений:

  • Частые "пропуска" звонков, неответы на сообщения;
  • Неправдивые оправдания за свою невнимательность;
  • Смена манеры общения, холодность, безразличие;
  • Нежелание делиться своими планами и мыслями.

Ухудшение интимных отношений:

  • Снижение сексуального влечения к вам;
  • Отказ от близости под разными предлогами;
  • Нежелание идти на компромиссы и удовлетворение ваших потребностей;
  • Возможно появление новых сексуальных практик, о которых вы не знаете.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как проверить, подходит ли ваш партнер для брака.

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