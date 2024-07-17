Как понять, что любимый изменяет: семь типичных признаков
Измена – это болезненный удар по доверию и отношениям. Распознать предателя бывает непросто, ведь многие мастерски скрывают свои тайны. Однако, внимательно наблюдая за поведением партнера, можно обнаружить определенные сигналы, свидетельствующие о неверности. Об этом пишет ТСН.
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Вот несколько признаков, которые могут помочь вам узнать правду:
Смена паролей и контроль гаджетов:
- внезапный интерес к защите телефонов, компьютеров и планшетов;
- Установка паролей на гаджеты, которых раньше не было;
- Утаивание телефона, укладка его экраном вниз;
- Быстрое удаление сообщений, переписки и звонков;
- Запрет воспользоваться его гаджетами.
"Новое хобби":
- Появляются неожиданные увлечения, ранее не интересовавшие партнера;
- Частые отлучения из дома под предлогом занятий новым хобби;
- Неохотно объяснение деталей нового увлечения;
- Смена графика, появление новых "друзей" по хобби.
Чрезмерное внимание и забота:
- Резкое улучшение отношения, подарки без повода;
- Неожиданные комплименты, проявления любви и ласки;
- Чрезмерное стремление к сексуальной близости;
- Чувство вины, которое может проявляться в разных формах.
Забота о внешности:
- Смена стиля одежды, новая прическа, духи;
- Внезапное увлечение спортом, правильное питание;
- Больше времени уделяется уходу за собой;
- Желание всегда смотреться на 5+.
Прицепка к мелочам:
- Негативная реакция на незначительные недостатки, мелочи;
- Постоянные ссоры и упреки без веских причин;
- Неудовлетворение вашим внешним видом, поведением;
- Желание контролировать ваши действия и время.
Игнорирование вызовов и сообщений:
- Частые "пропуска" звонков, неответы на сообщения;
- Неправдивые оправдания за свою невнимательность;
- Смена манеры общения, холодность, безразличие;
- Нежелание делиться своими планами и мыслями.
Ухудшение интимных отношений:
- Снижение сексуального влечения к вам;
- Отказ от близости под разными предлогами;
- Нежелание идти на компромиссы и удовлетворение ваших потребностей;
- Возможно появление новых сексуальных практик, о которых вы не знаете.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, как проверить, подходит ли ваш партнер для брака.
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