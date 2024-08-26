Как понять, что мужчина вас уже не любит: 10 признаков

Каждая из нас хоть раз в жизни задавалась вопросом: "Любит ли меня мой муж?". К сожалению, иногда ответ бывает не столь однозначным, как хотелось бы. Чтобы распознать изменения в чувствах партнера, следует обратить внимание на мелочи. Об этом пишет ТСН.

Вот 10 признаков, которые могут указать на то, что любовь постепенно угасает:

Исчезли нежные слова: Если вместо "котика" и "солнышка" вы слышите только имя, это тревожный сигнал. Критика вместо комплиментов Когда каждый ваш недостаток становится предметом обсуждения, это не просто придирчивость, а отсутствие уважения. Обсуждение ваших недостатков с окружением: Если он смеется над вами в компании друзей, это говорит о том, что ему безразлично к вашим чувствам. Отсутствие внимания к вашим словам: Когда он не слушает вас, перебивает или меняет тему, это означает, что ваши мысли ему неинтересны. Желание вас "переделать": Если он постоянно говорит о том, что вам нужно похудеть, изменить прическу или стиль одежды, это признак того, что он не любит вас такой, какой вы являетесь. Отсутствие защиты: Любящий мужчина всегда готов защитить свою женщину. Если вы чувствуете себя беззащитной рядом с ним, это повод задуматься.

И это лишь некоторые из признаков, которые могут указать на охлаждение чувств в паре. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и только вы можете принять решение о дальнейших отношениях.

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