Как понять, что орхидею нужно лечить: признаки

Орхидеи могут не только доставлять радость своим цветениям, но и стать объектом забот и хлопот из-за проблем с корнями, опадания бутонов и покрытия листьев липкими каплями. В таких случаях следует уделить внимание растению.

Об этом сообщило издание Ua-novosti. Заметили, что прозрачные липкие капли не всегда свидетельствуют о проблемах с орхидеей, в некоторых случаях это может быть обычным нектаром.

Но если вы заметили такие капли, но уверены, что это не нектар, обязательно уделите внимание своей орхидее. Это может являться признаком приступа вредителей или наличия грибковых болезней.

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В таких случаях следует внимательно осматривать растение, так вы сможете заметить маленьких белых жуков, полупрозрачных червей или личинок. Если вы обнаружили такие вредители – нужно отделить орхидею от других растений, организовав своеобразную карантинную зону. После этого необходимо удалить всех вредителей механическим способом, очистить побеги и обработать растение.

Если вредителей нет, но появились пятна или мучнистая роса, нужно опрыскать орхидею фунгицидом. Также следует снизить влажность в помещении и временно ограничить полив.

В случае если орхидея не имеет ни вредителей, ни болезней, причиной может быть избыток влажности в воздухе или земле. В такой ситуации рекомендуется снизить влажность и смыть липкие капли на листьях мягкой тряпкой, поскольку в противном случае это может привести к развитию грибковых болезней.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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