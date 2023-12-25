Как понять, что шоколад просроченный и можно ли его есть

Шоколад – это вкусный и универсальный десерт, который можно есть как самостоятельно, так и использовать в кулинарии. Однако чтобы шоколад сохранялся дольше и не терял своих вкусовых качеств, важно хранить его в правильных условиях.

Шоколад лучше хранить в прохладном, сухом и темном месте, пишет southern living. Оптимальная температура хранения – от 12 до 18 градусов Цельсия. При такой температуре шоколад не будет таять, но и не будет твердеть.

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Холодильник – это не самое лучшее место для хранения шоколада. При низких температурах какао-масло в шоколаде может отвердеть и стать ломким. Кроме того, в холодильнике может образовываться конденсация, которая может испортить внешний вид шоколада.

Если вы живете в жарком климате, вы можете хранить шоколад в холодильнике, но только на короткое время. Перед употреблением шоколада необходимо дать ему нагреться до комнатной температуры.

Шоколад следует хранить в плотно закрытой таре, чтобы он не впитывал посторонние запахи. Можно использовать герметичный контейнер, жестяную банку или даже обычный пакет для хранения продуктов.

Если шоколад разломился, не беспокойтесь. Расколотый шоколад можно использовать в кулинарии. К примеру, его можно добавить в торты, пирожные или мороженое.

Иногда на поверхности шоколада появляется белый налет. Этот налет не является плесенью и не вреден для здоровья. Он появляется в итоге воздействия воды либо колебаний температуры.

Если на шоколаде образовался налет, его можно есть. Однако если налет толстый или имеет неприятный запах, лучше его выбросить.

Срок годности шоколада зависит от вида. Темный шоколад имеет самый длинный срок годности – до двух лет. Молочный шоколад можно хранить до года, а белый – до шести месяцев.

Однако даже если шоколад прошел срок годности, он может быть все еще пригоден для употребления. Если у шоколада нет неприятного запаха или вкуса, его можно есть.

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