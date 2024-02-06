Как понять, что вы токсичный человек

Коммуникация в отношениях – это диалог, к котором есть место компромиссу, договоренностям, ответственности каждого из партеров.

Обычно легче заметить абьюзера в нашем окружении или в отношениях, но заметить токсичное поведение о себе – это одна из самых непростых задач. Мало кто может признаться себе в этом.

Если вы заметите, что вам присуща большая часть этих критериев поведения, то важно начать с этим работать. Именно в терапии.