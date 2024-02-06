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Как понять, что вы токсичный человек

Екатерина Шереметьева

Как понять, что вы токсичный человек

Коммуникация в отношениях – это диалог, к котором есть место компромиссу, договоренностям, ответственности каждого из партеров.

Обычно легче заметить абьюзера в нашем окружении или в отношениях, но заметить токсичное поведение о себе – это одна из самых непростых задач. Мало кто может признаться себе в этом.

Если вы заметите, что вам присуща большая часть этих критериев поведения, то важно начать с этим работать. Именно в терапии.

  1. Вы пытаетесь доминировать в разговоре;
  2. Вы стремитесь всех контролировать;
  3. Вам жизненно важно доказать свою правоту;
  4. Вы критикуете партнера/партнершу, окружение;
  5. Хотите изменить партнера/партнершу;
  6. Вы не умеете извиняться;
  7. Вы часто жалуетесь;
  8. Вы много сплетничаете;
  9. Вы любите брать, но не давать в замен;
  10. Вы часто унижаете окружающих;
  11. У вас негативное мышление, то есть Вы во всем ищете негатив.
  12. Вас избегают часто друзья;
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