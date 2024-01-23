Как порисовать седые брови в домашних условиях: лайфхак с какао

Седина бровей – это распространенное явление, которое может появиться в любом возрасте. К счастью, существуют натуральные средства, которые могут помочь замаскировать седину и придать бровям естественный вид.

Седина бровей, как и седина волос, является естественным процессом, связанным со старением. Волосы и брови получают свой цвет от пигмента меланина, производимого меланоцитами. С возрастом меланоциты начинают производить меньше меланина, что приводит к постепенной потере цвета волос и бровей. Об этом пишет Espanol.

Кроме старения, седину бровей могут вызвать следующие факторы:

Генетика. Если у ваших близких родственников есть седина бровей, у вас также есть риск ее появления.

Дефицит витаминов и минералов. Дефицит витамина B12, железа, меди и цинка может привести к преждевременному поседению волос и бровей.

Некоторые заболевания. Некоторые заболевания, такие как аутоиммунные заболевания, могут вызвать преждевременное поседение волос и бровей.

Как покрасить брови натуральными средствами

Существует несколько рецептов натуральных красителей для бровей. Один из самых популярных рецептов включает в себя следующие ингредиенты:

Кофе

Какао-порошок

Мед

Масло

Для приготовления красителя смешайте в емкости измельченные кофейные зерна, какао-порошок и растительное масло. Добавьте мед для улучшения прилипания и перемешайте в однородную массу.

Меры предосторожности

Перед использованием натурального красителя для бровей обязательно сделайте тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии ни на один из ингредиентов. Также избегайте попадания смеси в глаза. Если это произойдет, не забудьте промыть их водой.

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Инструкция по применению

Прежде чем наносить средство, обязательно нанесите вазелин вокруг бровей, чтобы не испачкать кожу. Затем с помощью маленькой кисточки аккуратно нанесите смесь на брови. Оставьте действовать примерно на 20 минут или дольше, если вы хотите, чтобы цвет получился темнее, или меньше времени, если вы хотите, чтобы результат был светлее.

После окрашивания

После того как смоете смесь, нанесите на брови увлажняющий крем. Это поможет защитить их и продлить эффект окрашивания.

Напомним, мы уже писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.

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