Как постирать коврики в ванной, чтобы не разводить плесень

Регулярная чистка ковриков для ванной комнаты важна для борьбы с плесенью. Следует чистить их по крайней мере раз в неделю.

Коврики, которые прилипают к полу, не могут циркулировать воздух или высыхать, что создаст влагу и приведет к накоплению плесени. Проверьте бирку по уходу за ковриком перед стиркой, поскольку это обеспечит его надлежащую очистку, сообщает Express.co.uk.

Коврики не только впитывают влагу и пар, но также пыль, грязь и волосы. Крайне важно встряхивать коврик перед стиркой, чтобы удалить любой нежелательный мусор и избежать засорения стиральных машин со временем.

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Если коврик имеет резиновую сторону, протрите этот участок тканью, чтобы удалить любую видимую грязь. Убедитесь, что во время стирки в машине выбирается теплый режим, а не горячий. Стирка при высокой температуре приведет к изменению цвета.

Используйте чистящее средство с запахом и добавьте пищевую соду. Это поможет устранить запахи, сделать цвета ярче и уменьшить количество бактерий.

Никогда не перегружайте стиральную машину. Стирайте коврик отдельно и никогда не используйте другие ткани, например полотенца, поскольку существует риск того, что бактерии могут перенестись с одного материала на другой.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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