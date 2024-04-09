Как постирать одеяло, которое не помещается в стиральной машине: простые лайфхаки

Каждый из нас понимает важность регулярной чистки постельного белья, включая пуховые одеяла. Однако, что делать, когда одеяло слишком велико для стирки в машине.

Эксперты из santeplusmag предлагают простые техники, которые облегчат этот процесс. Прежде всего, проверьте этикетку одеяла, чтобы узнать, как ее лучше чистить. Это предоставит вам важную информацию перед началом процесса чистки.

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Вот несколько эффективных способов, которые помогут вам постирать одеяло, даже если оно слишком велико для стиральной машины:

Очистка пятен: прежде чем стирать одеяло, проверьте его на наличие пятен. Используйте пятновыводители, чтобы предварительно обработать их и увеличить шансы на успешное удаление пятен.

Ручная стирка: если одеяло слишком велико для стиральной машины, ручная стирка становится оптимальным выбором. Наполните ванночку холодной водой, добавьте моющее средство, тщательно перемешайте и замочите одеяло в течение 30 минут. Затем тщательно промойте и просушите.

Или можете использовать ручную стиральную машинку, о которой мы писали ранее.

Перед тем, как развесить одеяло на сушку, встряхните наполнитель, чтобы избежать образования комков. После этого разверните одеяло и повешайте на воздухе сушиться. Лучше всего делать это на солнце, чтобы избежать образования плесени.

С этими простыми советами вы сможете легко и эффективно очистить пуховое одеяло даже в домашних условиях.

Предлагаем узнать, как легко постирать одеяло или плед, которые не помещаются в стиральную машинку.

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