Как правильно делать макияж глаз после 40 лет

По прошествии времени кожа вокруг глаз значительно теряет эластичность, и косметика, ранее освежавшая лицо, может стать нашим противником, лишь подчеркивая возрастные изменения. Однако решить эту проблему и заставить макияж снова работать в вашу пользу вполне возможно.

Специалисты по визажу рекомендуют просмотреть свой подход к мейкапу. OBOZ.UA собрал ключевые советы, которые помогут сделать макияж глаз вашим союзником снова.

Уделите внимание уходу

Подобно тому, как картину лучше рисовать на качественно подготовленном холсте, макияж следует наносить на ухоженную кожу. Обратитесь к специалисту по подбору средств, которые помогут правильно очистить, отшелушить и увлажнить вашу кожу.

Используйте базу под макияж

На коже с выраженной текстурой тени могут скатываться. Во избежание этого используйте праймер. Он не только продлит стойкость макияжа, но и сделает его более выразительным.

Освещайте водную линию

Подвод водной линии более светлым оттенком, например, бежевым, придаст взгляду свежести и открытости. Темные цвета могут сделать глаза более уставшими.

Рассмотрите возможность использования термотуши

Этот вид туши создает вокруг ресниц стойкие трубочки. Она не осыпается и не размазывается, что предотвращает углубление теней под глазами. Единственный недостаток – возможное растекание при контакте с водой.

Наносите макияж, глядя прямо перед собой

Этот прием особенно полезен для тех, у кого есть нависшее веко. Поднятие век или взгляд в сторону при нанесении макияжа может привести к неправильному учету этой особенности.

Экспериментируйте с цветами драгоценных камней

Хотя темные и чудесные оттенки всегда актуальны, цвета, дополняющие ваши глаза, могут творить чудеса. Попробуйте изумрудный зеленый или глубокий синий сапфиров для свежести и яркости.

Заботьтесь о чистоте инструментов

С возрастом кожа становится более сухой и чувствительной. Глаза также реагируют на все острее. Неочищенные кисти и спонжи могут вызвать раздражение и другие проблемы. Поэтому регулярно очищайте свои инструменты для макияжа.

Придайте форму ресницам

Ничего так не открывает взгляд, как хорошо подкручены ресницы. Купите подходящую тушь и попробуйте специальные щипцы для подкручивания ресниц.

Предпочитайте легкие текстуры

Чем меньше вы растягиваете кожу век, тем лучше. Выбирайте продукты для макияжа легко наносимых глаз. Попробуйте гелевые карандаши или кремовые тени для лучшего результата.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Подкрашивайте нижние ресницы

Легкое нанесение туши на нижние ресницы поможет визуально расширить глаза. Даже если раньше вам не нравился этот метод, попробуйте снова – результат может вас приятно удивить.

Выбирайте средства с ухаживающим эффектом

С возрастом наша кожа нуждается в большем уходе. Ищите продукты для макияжа, дополнительно увлажняющие или питающие кожу.

Тщательно очищайте кожу

Качественное очищение становится все более важным с возрастом, поскольку загрязнения и остатки макияжа могут накапливаться в складках кожи. Используйте специальные средства для снятия макияжа, мягкое средство для умывания и не забывайте об увлажнении – чистая кожа лучше его воспринимает.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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