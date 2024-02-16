Как правильно делать массаж лица, чтобы снять отеки

Мечтаете о сияющей и подтянутой коже лица? Необязательно тратить время и деньги на салонные процедуры. С помощью самомассажа вы можете добиться желаемого результата в домашних условиях.

Помните, что регулярность – это залог успеха, поэтому задом достижения хорошего результата нужно делать массаж каждый день.

Секретами подтянутой кожи поделилась фитнес-тренер Анита Луценко.

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать массаж лица максимально эффективным:

Используйте специальное масло для лица. Никогда не используйте масло или растительное масло, ведь они могут закупорить поры и привести к высыпаниям. После массажа обязательно умойтесь. Это поможет удалить остатки масла и грязи, а также предотвратить появление высыпаний. Учтите противопоказания. Массаж лица не рекомендуется при куперозе, красноте, акне, а также при проблемах со щитовидной железой. Делайте массаж регулярно. Лучше всего – каждое утро во время умывания или 1-2 раза в неделю в течение 10-15 минут. Помните о связи с телом. Состояние вашего лица во многом зависит от общего состояния организма. Поэтому не забывайте о регулярных физических упражнениях, правильном питании и здоровом образе жизни.

Несколько приемов самомассажа лица:

Поглаживание Легкими скользящими движениями поглаживайте кожу лица от центра к периферии.

Легкими скользящими движениями поглаживайте кожу лица от центра к периферии. Растирание: Растирайте кожу круговыми движениями с помощью подушечек пальцев.

Вибрация: Легко вибрируйте кожу лица кончиками пальцев.

Легко вибрируйте кожу лица кончиками пальцев. Пощипывание Легко пощипывайте кожу лица, чтобы стимулировать кровообращение.

Важно! Не совершайте резких движений, не жмите на кожу и не растягивайте ее.

Самомассаж лица – это простой, доступный и эффективный способ улучшить состояние кожи, избавиться от отеков, сделать лицо более подтянутым и сияющим.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи и выглядеть замечательно.

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