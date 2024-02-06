Как правильно готовить замороженные креветки, чтобы имели насыщенный вкус
Как правильно готовить замороженные креветки, чтобы имели насыщенный вкус
Варено-мороженые креветки – это удобный ингредиент для быстрых и вкусных блюд. Их можно есть и без дополнительной термической обработки, но знание нескольких кулинарных уловок поможет раскрыть их вкус в полной мере. Приготовить вкусные креветки сможет даже новичок. Об этом пишет Shuba.
Типы креветок:
- Сухая заморозка: распространена в Западной Европе, сохраняет максимум вкуса и текстуры.
- Глазурь: используется в Украине, делает продукт дешевле, но может немного портить вкус.
Варено-мороженые vs сырые:
- Варено-мороженые креветки уже сварены, поэтому их можно есть и без дополнительной обработки.
- Сырые креветки нуждаются в приготовлении.
Как готовить варено-мороженые креветки:
Разморозить:
- Лучше всего размораживать креветки в холодильнике в течение ночи.
- Быстрый метод: промыть под проточной водой или замочить в холодной воде (поменять воду несколько раз).
Обновить вкус:
- Облить кипятком или бланшировать в подсоленной воде в течение 30 секунд.
- Этот шаг не является обязательным, но помогает усилить вкус и аромат креветок.
Дополнительные способы приготовления:
- Сковорода: обжарить на сковороде несколько минут с добавлением масла и специй.
- Гриль: запечь на гриле в течение 2-3 минут с каждой стороны.
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Подача:
- Кушать с соусом, лимонным соком или без добавок.
- Добавлять в салаты, пасту, пиццу и другие блюда.
Помните:
- Не переваривайте креветки, иначе они станут жесткими.
- Используйте качественные специи и травы, чтобы подчеркнуть вкус креветок.
- Не бойтесь экспериментировать и добавлять креветки в новые рецепты.
Напомним, мы уже писали, как поджарить креветки за 10 минут.
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