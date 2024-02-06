Как правильно готовить замороженные креветки, чтобы имели насыщенный вкус

Варено-мороженые креветки – это удобный ингредиент для быстрых и вкусных блюд. Их можно есть и без дополнительной термической обработки, но знание нескольких кулинарных уловок поможет раскрыть их вкус в полной мере. Приготовить вкусные креветки сможет даже новичок. Об этом пишет Shuba.

Типы креветок:

Сухая заморозка: распространена в Западной Европе, сохраняет максимум вкуса и текстуры.

Глазурь: используется в Украине, делает продукт дешевле, но может немного портить вкус.

Варено-мороженые vs сырые:

Варено-мороженые креветки уже сварены, поэтому их можно есть и без дополнительной обработки.

Сырые креветки нуждаются в приготовлении.

Как готовить варено-мороженые креветки:

Разморозить:

Лучше всего размораживать креветки в холодильнике в течение ночи.

Быстрый метод: промыть под проточной водой или замочить в холодной воде (поменять воду несколько раз).

Обновить вкус:

Облить кипятком или бланшировать в подсоленной воде в течение 30 секунд.

Этот шаг не является обязательным, но помогает усилить вкус и аромат креветок.

Дополнительные способы приготовления:

Сковорода: обжарить на сковороде несколько минут с добавлением масла и специй.

Гриль: запечь на гриле в течение 2-3 минут с каждой стороны.

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Подача:

Кушать с соусом, лимонным соком или без добавок.

Добавлять в салаты, пасту, пиццу и другие блюда.

Помните:

Не переваривайте креветки, иначе они станут жесткими.

Используйте качественные специи и травы, чтобы подчеркнуть вкус креветок.

Не бойтесь экспериментировать и добавлять креветки в новые рецепты.

Напомним, мы уже писали, как поджарить креветки за 10 минут.

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