Как правильно хранить грибы, чтобы были свежими дольше: советы хозяек

Грибы являются универсальным компонентом, который придает особый вкус как мясным, так и овощным блюдам. Когда на них есть скидки, мы часто покупаем больше, чем нужно, и со временем сталкиваемся с проблемой подозрительной слизи на их поверхности.

Это означает, что грибы испортились, стали почти непригодными для употребления, и главное – мы допустили ошибку в их хранении. Причина быстрой порчи грибов кроется в их губчатой текстуре. На сайте Express мы нашли проверенный совет, который поможет сохранить свежесть грибов.

Причина быстрой порчи грибов кроется в их губчатой текстуре. Грибы, особенно популярные шампиньоны, очень быстро впитывают влагу. Это провоцирует образование слизи на поверхности, а впоследствии – почернение и гниение. Этот процесс может произойти в считанные часы, даже в течение 10-12 часов.

Большинство из нас допускает ошибку, кладя грибы в пакете в отделение для овощей и фруктов в холодильнике. Именно пакет удерживает влагу внутри, а перепады температуры увеличивают ее количество вдвое.

Другой распространенной ошибкой является мытье грибов. Да, их нужно мыть, но только непосредственно перед приготовлением. Вымытые грибы очень быстро покрываются слизью и чернеют. Их необходимо использовать в течение ближайших 4-6 часов.

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Правильное хранение грибов (шампиньонов и вешенок) заключается в следующем: сразу после покупки доставайте их из пластикового контейнера. Не мойте их. Эксперты советуют протереть сухим полотенцем или почистить с помощью сухой щетки. Лучше выложить грибы на бумажное полотенце и дать им обсохнуть в течение 15-20 минут. Только после этого грибы можно переложить в бумажный пакет. Бумага защитит их от влаги.

В холодильнике грибы не следует хранить в отделении для овощей и фруктов, где часто собирается вредный для них конденсат. Сухие шампиньоны или вешенки, завернутые в бумагу, лучше держать на полке, чуть выше отделения для овощей. Если вы храните много грибов, проверяйте их состояние каждые 1-2 дня.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить грибы в духовке и где их потом хранить.

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